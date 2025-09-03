El Karting con caja viaja a Rincón de los Sauces para cumplir con la tercera fecha
La categoría se mueve del Anfiteatro de Oro luego de tres temporadas. Estarán los mejores en el norte neuquino.
Luego de tres años sin pausas en El Anfiteatro de Fernández Oro, este fin de semana el certamen zonal de Karting con caja disputará su tercera fecha del Clausura 2025 en Rincón de los Sauces. Serán de la paritda los mejores del campeonato y por eso, el espectáculo está garantizado.
Recientemente aglutinada bajo la órbita de la Federación Neuquina de Automovilismo, la categoría decidió volver a correr en el norte provincial y el trazado fue puesto en condiciones durante los últimos días. La carrera será en homenaje a Héctor Álvarez, quien falleció mientras trabajaba en la pista, hace tres años.
El programa y los ganadores de las primeras fechas
Para el sábado se prevé realizar los entrenamientos, la clasificación y las series. Ya el domingo se correrán las pre finales (a 10 vueltas) y las finales (a 14 vueltas), a partir de las 10 de la mañana. Cabe destacar que la fecha otorgará puntaje y medio.
Se espera la participación de alrededor de 100 kartings y toda la fecha será transmitida por streaming de Radio y Televisión del Neuquén con el equipo Puesta a Punto.
Ganadores de las dos primeras jornadas del año
Internacional: Franco Rossomanno (2)
Máster: Alejandro Carrasco y Santiago González
Senior: Bautista Datri y Julián Ortiz
Varilleros: Lucas López (2)
Junior: Ciro Suárez y Andrés Briane
Pre Junior: Iker Medel y Liam Scalora
Escuelita: Stefano Tierno y Benicio Battistuzzi
Comentarios