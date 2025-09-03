SUSCRIBITE
Deportes

El Karting con caja viaja a Rincón de los Sauces para cumplir con la tercera fecha

La categoría se mueve del Anfiteatro de Oro luego de tres temporadas. Estarán los mejores en el norte neuquino.

Redacción

Por Redacción

Luego de tres años sin pausas en El Anfiteatro de Fernández Oro, este fin de semana el certamen zonal de Karting con caja disputará su tercera fecha del Clausura 2025 en Rincón de los Sauces. Serán de la paritda los mejores del campeonato y por eso, el espectáculo está garantizado.

Recientemente aglutinada bajo la órbita de la Federación Neuquina de Automovilismo, la categoría decidió volver a correr en el norte provincial y el trazado fue puesto en condiciones durante los últimos días. La carrera será en homenaje a Héctor Álvarez, quien falleció mientras trabajaba en la pista, hace tres años.

El programa y los ganadores de las primeras fechas

Para el sábado se prevé realizar los entrenamientos, la clasificación y las series. Ya el domingo se correrán las pre finales (a 10 vueltas) y las finales (a 14 vueltas), a partir de las 10 de la mañana. Cabe destacar que la fecha otorgará puntaje y medio.

El KCC se muda del Anfiteatro a la pista del norte neuquino. (Archivo)

Se espera la participación de alrededor de 100 kartings y toda la fecha será transmitida por streaming de Radio y Televisión del Neuquén con el equipo Puesta a Punto.

Ganadores de las dos primeras jornadas del año

Internacional: Franco Rossomanno (2)
Máster: Alejandro Carrasco y Santiago González
Senior: Bautista Datri y Julián Ortiz
Varilleros: Lucas López (2)
Junior: Ciro Suárez y Andrés Briane
Pre Junior: Iker Medel y Liam Scalora
Escuelita: Stefano Tierno y Benicio Battistuzzi


Temas

Automovilismo

Karting con caja

Rincón de los Sauces

Luego de tres años sin pausas en El Anfiteatro de Fernández Oro, este fin de semana el certamen zonal de Karting con caja disputará su tercera fecha del Clausura 2025 en Rincón de los Sauces. Serán de la paritda los mejores del campeonato y por eso, el espectáculo está garantizado.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios