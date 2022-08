El León Acosta y Giménez lograron valiosos victorias en Mar del Plata

El invicto Ezequiel Acosta no tuvo problemas para vencer al ecuatoriano Jean C. Mina y conseguir un título que estaba vacante. Gentileza.

Dos peleas con cinturón en juego y una fiesta boxística, se vivió en una sede de lujo. El campeón argentino mediopesado, el invicto Ezequiel Acosta, no tuvo piedad del ecuatoriano Jean C. Mina, por nocaut en el tercer asalto, y conquistó el título fedelatin crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se encontraba vacante, en el Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata. No se quedó atrás Ayrton Giménez, quien doblegó a Matías Montesino, por puntos en decisión técnica y fallo unánime, por el cinturón latino plata superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Acosta, quien quedó con un palmarés de 12 victorias, 9 por nocaut, se tomó unos minutos de estudio para luego soltarse y liquidar a Mina, quien hizo su estreno a diez rounds en su debut fuera de su país, y nada pudo hacer.

Aprovechando su mayor alcance y altura, en el tercer capítulo el apodado León acortó las distancias y descargó un uppercut diestro al mentón seguido de un fulminante gancho zurdo a la zona hepática, con que envió al ecuatoriano al suelo, sin respuestas, por lo que el árbitro Antonio Zaragoza decretó el nocaut.

Previo a la definición, todo había sido del local. Luego de un inicio de estudio, Acosta comenzó a soltar su largo jab zurdo seguido de su derecha cruzada y ascendente a la mandíbula. En el tercero, el campeón argentino combinó con mayor velocidad sus cruzados al rostro y ganchos al cuerpo de un visitante que comenzaba a exhibir su vulnerabilidad y se aseguró la victoria ante Mina, quien tiene un récord de 8 victorias, 2 por nocaut, y 2 derrotas.

Ayrton Giménez prolongó su invicto después de superar en las tarjetas a Matías Montesino y retuvo su título latino plata superpluma. Gentileza.

En la otra pelea estelar de la noche, el invicto Ayrton Giménez, con un récord de 16 triunfos y una sin decisión, superó a Matías Montesino, con 8 victorias, 6 derrotas y 1 empate, por puntos en decisión técnica y fallo unánime, luego de ocho asaltos, y defendió por segunda ocasión su título latino plata superpluma CMB.