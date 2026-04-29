Pesatti sobre las barcazas con arena para Vaca Muerta por el río Negro: «Cuesta imaginar la propuesta del ministro Sturzenegger»

El ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, captó la atención el martes en la Expo EFI al anunciar que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación, la reforma de la Ley de Cabotaje.

Y en el medio hizo una curiosa propuesta que incluye al Alto Valle de Río Negro y Neuquén. El ministro refirió a la arena que viaja desde Entre Ríos hasta Neuquén para se usada en el proceso de fractura del shale oil, utilizando y afectando la infraestructura vial.

«¿Se imaginan cómo mejoraría la competitividad si la arena que va de Entre Ríos a Vaca Muerta pudiera salir por el río Paraná, entrar al puerto de San Antonio y de allí llegar por el río hasta Vaca Muerta?», sugirió.

La postura del vicegobernador Pedro Pesatti: un ramal ferroviario

La noticia que publicó Diario RÍO NEGRO fue tomada este miércoles por el vicegobernador Pedro Pesatti para reflexionar y hacer su propia propuesta al ministro del Gobierno de Javier Milei, no sin mostrarse sorprendido por la propuesta.

«La verdad es que cuesta imaginar la viabilidad de la propuesta del ministro Federico Sturzenegger. El puerto de Puerto de San Antonio Este se encuentra a unos 180 km de la desembocadura del río Negro«, remarcó el vicegobernador.

Y agregó: «Sin embargo, existe una alternativa logística concreta: trasladar las arenas mediante ferrocarril, a partir de la construcción de un ramal de aproximadamente 220 a 250 km que conecte el puerto de San Antonio con el nodo ferroviario Choele Choel–Darwin».

Una opción pensando en la fruticultura

El vicegobernador siguió explicando: «Este esquema no sólo resolvería el problema de transporte de arena para bajar el costo de su logística, sino que además generaría externalidades muy positivas para las economías regionales, en particular para la fruticultura del Alto Valle, especialmente la producción de peras y manzanas, fortaleciendo la competitividad y reduciendo costos logísticos».

«Pensar la infraestructura con visión estratégica es pensar el desarrollo. Por lo tanto, hago pública esta idea para que sea considerada por el ministro Sturzenegger en función de sus declaraciones», indicó Pesatti.