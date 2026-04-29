Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal de Casación Penal anuló por mayoría el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, en la que estaba acusado de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia y se pronunció por mantener firme el procesamiento.

El fallo ordena que se dicte una nueva resolución en la causa, al considerar que la decisión previa que confirmaba el procesamiento no cumplía con los requisitos necesarios.

Argumentos del tribunal

Los magistrados que votaron por la anulación coincidieron con el criterio del fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien había sostenido que no existían elementos suficientes para procesar al exmandatario.

“No hay juez sin acusador”, señalaron en su resolución, al destacar que tanto la fiscalía como la defensa de Fernández habían solicitado revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.

De esta manera, la situación judicial del ex presidente queda ahora sujeta a una nueva evaluación en instancias inferiores, que deberán definir si corresponde avanzar o no con la investigación bajo otros parámetros.