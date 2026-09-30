El Mario Alberto Kempes de Córdoba, un lugar muy especial para Lionel Scaloni

El encuentro ante el combinado boliviano se disputará esta noche, desde las 21.

La vuelta de la Selección Argentina de Fútbol a Córdoba, para el duelo de esta noche ante Bolivia desde las 21, nos remonta al pasado. Más precisamente a noviembre de 2018, cuando, sin saberlo, comenzaba a gestarse una de las eras más gloriosas en la historia del fútbol nacional.

El equipo albiceleste atravesaba una crisis deportiva e institucional. El paso en falso por Rusia 2018 fue uno de los cimbronazos más duros de los últimos años para un equipo que, en el antecedente reciente, tenía una final del mundo a cuestas.

El fracaso del proceso que encabezó Jorge Sampaoli dejó un panorama desolador y cargado de interrogantes a futuro. Desde AFA se encontró una solución provisoria para iniciar la reconstrucción. Curiosamente, ese nombre, del cual la gran mayoría dudaba, devolvió al equipo albiceleste a la cúspide.

Curiosamente, el 16 de noviembre de 2018, unos meses después del fracaso en el Mundial, la Selección Argentina volvía a presentarse en Córdoba para enfrentar a México en un amistoso. Aquel desafío significó el primer partido de Lionel Scaloni como entrenador interino ante el público local.

El santafesino como DT había debutado poco más de dos meses antes, en la goleada argentina ante Guatemala, en Los Ángeles (Estados Unidos), por 3 a 0.

Y en esa noche cordobesa, todavía sin certeza alguna de su futuro, Scaloni sumaba su segundo éxito consecutivo tras la victoria ante los aztecas por 2-0, con un cabezazo de Ramiro Funes Mori sobre el cierre del primer tiempo y un gol en contra de Isaac Brizuela, a los 38 minutos del complemento.

Mientras AFA ponía sobre la mesa nombres y opciones de técnicos para negociar, Scaloni, que había integrado el proceso de Sampaoli, empezaba silenciosamente a construir su camino. El resto de la historia no hace falta detallarla…