Legisladores piden informes sobre el funcionamiento de la Agencia de Turismo de Río Negro

Un grupo de legisladores presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, para conocer detalles sobre el funcionamiento de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) y la situación del personal de la Secretaría de Turismo.

Daniel Sanguinetti, Gabriela Picotti, Patricia Mc Kidd, Claudio Doctorovich, Martina Lacour, Marcela González Abdala, José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, Juan Martin, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo, con el acompañamiento de Santiago Ibarrolaza; indicaron que «resulta necesario contar con información precisa y documentada que permita establecer la estructura institucional vigente de la política turística provincial».

Reclaman conocer «la distribución efectiva de competencias entre los organismos involucrados», la «ejecución y destino de los recursos públicos», el cumplimiento de las funciones asignadas a la ATUR y «la situación administrativa del personal de la Secretaría de Turismo».

Entre los puntos especificados en el pedido está el «detalle de la estructura orgánica vigente de la Secretaría de Turismo de Río Negro y de la Agencia de Turismo de Río Negro», las competencias y funciones que cumple cada organismo, y una explicación sobre tareas que habrían desarrollado agentes de la Secretaría en la ATUR, a partir del 6 de junio de este año.

Los parlamentarios solicitan «copia autenticada» de todos los «convenios, acuerdos, adendas, prórrogas o renovaciones celebrados entre el Ministerio, la Secretaría de Turismo y la ATUR desde la creación de la Agencia», detalles de las ejecuciones presupuestarias de 2025 y 2026, el presupuesto anual aprobado «para la Agencia», las erogaciones mensuales «en concepto de alquiler de dependencias» y la contratación de personal.

El pedido incluye la posible evaluación «de personal de la Administración Pública Provincial con formación, experiencia y disponibilidad para desarrollar las mismas tareas», si «se convocó a agentes de la Secretaría de Turismo a entrevistas individuales vinculadas con la continuidad, reducción, restitución o retiro de adicionales salariales» y detalles específicos del programa Caminos del Vino de Río Negro, las acciones gastronómicas vinculadas al Programa Nacional Cocinar «o las iniciativas que las hubieren reemplazado» y detalles del Área de Capacitación Turística.

También buscan saber si «se encuentra constituido y operativo el Observatorio de Turismo Sostenible de Río Negro», reclaman copias «del Plan Estratégico Integral de Turismo Sostenible, del plan anual de promoción turística, del plan de equipamiento e infraestructura turística provincial y de los instrumentos o programas de gestión de riesgos de desastres del sector turístico elaborados o ejecutados por la ATUR en cumplimiento de la Ley N° 5771» y «los reglamentos internos de funcionamiento, contratación y control de la ATUR».