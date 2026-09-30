Innovation Campus Day: Neuquén reunirá a referentes de tecnología e inteligencia artificial en el Polo Tecnológico

La ciudad de Neuquén será sede el 8 de octubre del Innovation Campus Day, un encuentro diseñado para aprender, experimentar y conectar alrededor de la innovación y la tecnología. La jornada se realizará en el Edificio ENE del Polo Científico Tecnológico (Av. Raúl Soldi y Av. Huilén), en el horario de 9 a 19. Concluirá con un sunset con DJ en vivo hasta las 23.

La iniciativa se plantea como un puente entre la edición anterior de la IA Week Neuquén y la próxima entrega, programada para mayo de 2027.

La metodología del encuentro busca la participación activa de los asistentes. Cada bloque comenzará con un pitch a cargo de un especialista, que presentará una idea, una tecnología o un desafío real. Luego seguirá una experiencia de trabajo práctico sobre ese tema, y el bloque concluirá con instancias de networking profesional.

La propuesta está orientada a empresas, emprendedores, profesionales y personas interesadas en tecnología e inteligencia artificial. También apunta a sectores vinculados a la construcción, la energía y la sustentabilidad.

Especialistas y talleres aplicados

Entre los disertantes confirmados está el director fundador del Master in Business Innovation de la Universidad de San Andrés y doctor del MIT, Carlos Osorio, que abordará el desarrollo de un mindset de innovación.

En tanto, el arquitecto de soluciones de IA, Fabrizio Guaglianone, guiará un taller donde los participantes trabajarán sobre necesidades laborales concretas para desarrollar una versión funcional de una aplicación propia.

Por su parte, de Alianza TARGO, Analía Tarasiewicz y Herno Gómez presentarán la dinámica «Future Skills Map», orientada a realizar diagnósticos de habilidades con planes de acción proyectados a 90 días.

También participará el director ejecutivo de CIFET, Javier Peña, que además es docente investigador de la Universidad Nacional del Comahue y cofundador del FabLab Neuquén. Estará acompañado por la especialista en robótica educativa, Macarena Abril Lazcano, y la cocreadora de RECIBOT -un sistema de robótica e IoT para la gestión de residuos- Natalia Tumbarino.

Música al atardecer y venta de entradas

El cierre de la jornada estará a cargo del DJ neuquino Gabee, reconocido por sus presentaciones en la Vendimia Neuquina, en bodegas de la región y en la Copa Davis en Neuquén. El Sunset cuenta con entrada independiente y capacidad para hasta 300 personas, lo que permite asistir sin haber participado de los turnos previos.

Hay cuatro modalidades de acceso:

Early Bird: cuesta $180.000 , tiene un cupo de 100 lugares e incluye los turnos mañana y tarde más el ingreso al Sunset. Es la única entrada a la venta por ahora, a través de tikzet.com.





cuesta , tiene un cupo de 100 lugares e incluye los turnos mañana y tarde más el ingreso al Sunset. Es la única entrada a la venta por ahora, a través de tikzet.com. Turno Mañana: 200 lugares. Se habilitará más adelante.





200 lugares. Se habilitará más adelante. Turno Tarde: 200 lugares. Se habilitará más adelante.





200 lugares. Se habilitará más adelante. Sunset: hasta 300 personas. Se habilitará más adelante.



En el sitio del evento se puede dejar el mail para recibir el aviso cuando abra la venta. Quienes adquieran un turno podrán elegir su taller mediante un formulario con tres preferencias. Los cupos se asignarán por orden de compra.