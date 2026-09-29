Argentina vs. Bolivia, por el primer amistoso en el Kempes de Córdoba: formaciones, hora y TV

La Selección Argentina recibirá a Bolivia este miércoles desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso de la fecha FIFA. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina y la transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports.

Será el primer partido desde el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Albiceleste y Lionel Scaloni comenzará a definir varias cuestiones de cara al futuro de la Selección.

Entre ellas, una de las novedades será la dupla ofensiva que compondrán Lautaro Martínez y Julián Álvarez. «Es una linda prueba para ver a los dos y qué pueden aportar. Son dos grandes jugadores y ahora tenemos la oportunidad de que puedan jugar», explicó Scaloni en conferencia de prensa.

El lateral derecho será Agustín Giay, quien tendrá la chance de ganarse la titularidad ante las ausencias de Nahuel Molina, suspendido por siete fechas, y Gonzalo Montiel, fuera de la convocatoria. La dupla central estará conformada por Cristian Romero, el nuevo capitán, y Lisandro Martínez, mientras que el lateral izquierdo sería Facundo Medina, quien le gana la pulseada a Nicolás Tagliafico. El arquero, claro está, será Emiliano «Dibu» Martínez.

Por otro lado, en la mitad de la cancha compartirían el eje central Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, aunque Valentín Barco y Enzo Fernández también tienen chances de ingresar. Con mayor libertad y unos metros más adelante estarían Nicolás Paz y Matías Soulé, quien sorprendió en los entrenamientos y podría tener su oportunidad como titular.

Para Bolivia será el segundo amistoso en esta fecha FIFA, ya que viene de caer en Washington D. C. ante Paraguay por 2-0, con dos goles de Miguel Almirón. El entrenador Óscar Villegas mantendría la base del equipo para enfrentar a la Albiceleste.

Formaciones, hora, TV y datos del partido

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Matías Soulé, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

Hora: 21.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).