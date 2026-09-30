Pago salarios estatales en octubre 2026: las fechas de cobro, provincia por provincia, en la Patagonia

En las últimas horas, de cara al arranque de octubre 2026, se oficializó el esquema completo de haberes para la administración pública provincial en toda la Patagonia.

Con decisiones financieras dispares entre cada distrito de la Patagonia, los depósitos buscan inyectar liquidez inmediata en las economías comarcales, llevando certezas a miles de agentes y jubilados.

Además, mientras algunas provincias consolidaron el desembolso en una jornada única antes de finalizar septiembre 2026, otras optaron por desdoblar la atención entre el sector pasivo y los trabajadores activos.

Novedades salariales para estatales en la Patagonia: cierre de septiembre 2026

Neuquén : liquidó el 100% de la masa salarial hoy, miércoles 30 de septiembre 2026 , cubriendo tanto a los agentes en actividad como a los pasivos del ISSN.

: liquidó el 100% de la masa salarial hoy, miércoles , cubriendo tanto a los agentes en actividad como a los pasivos del ISSN. Río Negro : concentra todo su esquema mañana, jueves 1 de octubre 2026 , con actualización del 2,4% en el Poder Judicial y del 2,1% en la Legislatura.

: concentra todo su esquema mañana, jueves , con actualización del 2,4% en el Poder Judicial y del 2,1% en la Legislatura. Chubut : inicia el calendario el jueves 1 de octubre 2026 para jubilados, y culmina el sábado 3 con los trabajadores en actividad.

: inicia el calendario el jueves para jubilados, y culmina el sábado 3 con los trabajadores en actividad. Santa Cruz y Tierra del Fuego: mantienen sus fechas en suspenso, sin anuncios oficiales de liquidación al cierre de este periodo.

Cronograma de pago de salarios a estatales en la Patagonia octubre 2026: provincia por provincia

Provincia Fecha de cobro Sectores alcanzados Entidad bancaria Neuquén Miércoles 30 de septiembre Activos (Salud, Policía, CPE, Administración) y jubilados (ISSN) Banco Provincia del Neuquén (BPN) Río Negro Jueves 1 de octubre Docentes, Salud, Policía, Poder Judicial, Legislatura y Poder Ejecutivo Banco Patagonia Chubut Viernes 2 (Pasivos) / Sábado 3 (Activos) Jubilados de la provincia y administración pública central Banco del Chubut

Pago de salarios a estatales en Río Negro octubre 2026: acreditación unificada y aumentos diferenciados

En Río Negro, el Gobierno provincial resolvió cancelar la totalidad de las obligaciones de septiembre en una sola fecha. De este modo, este jueves 1 de octubre 2026, cobrarán en simultáneo docentes, personal de salud, agentes de policía y empleados de la administración central.

En materia de haberes, el esquema salarial muestra matices según el poder del Estado:

Poder Ejecutivo : el personal cobrará sus sueldos sin modificaciones, debido a que el incremento bimestral previo (4,21%) rigió en agosto.

: el personal cobrará sus sueldos sin modificaciones, debido a que el incremento bimestral previo (4,21%) rigió en agosto. Poder Judicial : los judiciales percibirán sus haberes con un alza del 2,4%.

: los judiciales percibirán sus haberes con un alza del 2,4%. Poder Legislativo y órganos de control: las liquidaciones impactarán con una suba del 2,1%.

Este cumplimiento se concreta, además, en la antesala de la reapertura de la paritaria provincial convocada con ATE y UPCN para definir el último tramo del año.

Pago de salarios a estatales en Neuquén octubre 2026: liquidación completa en el BPN

Por su parte, el Gobierno de Neuquén dispuso cancelar los sueldos en la última jornada hábil de septiembre. A partir de hoy, miércoles 30 de septiembre 2026, los fondos están acreditados en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

La medida cubre a:

Agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Empleados de Salud y Policía de la Provincia.

Personal de Administración Central y Organismos Descentralizados.

Jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Esta cancelación global llega, además, a pocos días de haberse completado el pago de la primera cuota del bono extraordinario y la asignación por indumentaria laboral.

Pago de salarios a estatales en Chubut octubre 2026: fechas para jubilados y activos

En Chubut, el Ministerio de Economía provincial estructuró un cronograma diferenciado en dos etapas para atender a cada sector: