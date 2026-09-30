Homicidio en Viedma: extendieron la prisión preventiva del acusado mientras avanzan las pericias pendientes

La audiencia en la que se resolvió la continuidad de la medida cautelar se realizó de manera virtual. poder judicial de rio negro foto marcelo ochoa

La jueza de Garantías Georgina Amaro prorrogó por dos meses la prisión preventiva de Martín Samuel Len, acusado por el homicidio de Braian Dumrauft, en Viedma. Según la acusación, el 29 de junio pasado golpeó a otro hombre y le provocó múltiples heridas con un cuchillo que terminaron causándole la muerte.

El imputado se había presentado horas después en una dependencia policial y al día siguiente se le formularon cargos. Desde entonces permanece detenido y, tras la audiencia realizada por Zoom, continuará bajo esa medida cautelar mientras avanza la investigación.

Las pruebas que todavía faltan

Durante la audiencia, la fiscal Mariana Giammona repasó las medidas realizadas desde el comienzo del expediente. Entre ellas mencionó entrevistas, el trabajo desarrollado en el lugar del hecho y el informe de autopsia, que determinó que la víctima sufrió más de 37 heridas y que esas lesiones provocaron su muerte.

La investigación se profundizó posteriormente con distintos allanamientos. En esos procedimientos se secuestraron prendas con sangre, un vehículo perteneciente al imputado que fue requisado y teléfonos celulares que actualmente son analizados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público (OITel).

También se incorporaron informes vinculados con huellas digitales y sus respectivos cotejos, además de documentación correspondiente a revisiones médicas. Giammona indicó que, según los estudios realizados, la víctima había muerto entre 15 y 29 horas antes de ser encontrada. La Fiscalía también incorporó los resultados de los análisis toxicológicos.

Sin embargo, todavía restan resultados del Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público, con sede en Bariloche. A la vez, continúan bajo análisis distintos elementos secuestrados y se realizan cotejos vinculados con la evidencia reunida.

La Fiscalía pidió mantener la prisión preventiva

La acusación sostuvo que continúan vigentes los fundamentos que habían justificado la medida cautelar y pidió extenderla porque todavía resta incorporar evidencia considerada relevante.

Giammona planteó además que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación y sumó el peligro de fuga. Lo vinculó con el avance del expediente y con la expectativa de pena para el delito atribuido, cuyo mínimo es de ocho años de prisión.

La querella adhirió al planteo fiscal y señaló la importancia del tiempo necesario para obtener los estudios pendientes. También cuestionó la forma en que el acusado se presentó ante la Policía. Sostuvo que la entrega no fue espontánea, ya que llegó acompañado por su hermana y su madre y luego de bañarse y cambiarse de ropa, circunstancias que vinculó con un posible riesgo de entorpecimiento.

La defensa cuestionó la cautelar

La defensa se opuso a la prórroga de la prisión preventiva. Planteó que el hecho ocurrió en el contexto de una disputa entre dos personas que se encontraban bajo los efectos de alcohol y drogas y sostuvo que actualmente no existe peligro de fuga ni posibilidad de interferir en la investigación.

Por ese motivo, solicitó morigerar la medida y propuso que el acusado fijara domicilio en una vivienda de la localidad de El Bolsón, como alternativa a la detención.

La resolución judicial

Luego de escuchar a la Fiscalía, la querella y la defensa, la jueza Georgina Amaro resolvió extender por dos meses la prisión preventiva.

De esta manera, el hombre continuará detenido mientras se incorporan los resultados de las pericias pendientes y avanzan las restantes medidas de investigación destinadas a esclarecer el homicidio ocurrido el 29 de junio.