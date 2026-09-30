Desafío CEPH: cómo será la capacitación inmersiva para futuros ingenieros en petróleo en Neuquén

En respuesta al dinamismo de la producción, que demanda mano de obra calificada, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos organizó una jornada de capacitación para estudiantes de distintas universidades del país.

Con la colaboración del Instituto Vaca Muerta, que aportará el espacio para recrear escenarios operativos en un entorno seguro y controlado, 120 futuros ingenieros e ingenieras en petróleo protagonizarán en la ciudad de Neuquén una experiencia inmersiva y práctica para tomar contacto con situaciones reales y resolver problemas eminentemente prácticos que podrán afrontar en su vida profesional, con la guía de especialistas en ejercicio de distintas firmas socias.



La jornada tendrá lugar el 16 de octubre en el marco de un programa capacitador de la Student Engineer Professional (SEP), que reunirá a los jóvenes en la capital de la provincia patagónica, próxima a Vaca Muerta.



El evento se denomina “Desafìo CEPH” y retará a los cuatro grupos en que serán divididos los participantes a resolver distintas situaciones operativas, habituales o posibles en el desarrollo de la actividad. Se trata de una iniciativa concretada por la Comisión de Vinculación Universitaria de la CEPH, nuevo grupo de trabajo cuyo objetivo es enlazar el mundo académico con el empresario, a fin de alinear la formación profesional con las reales necesidades de la industria.

El rápido crecimiento de la producción de petróleo y gas genera una robusta demanda de recursos humanos con la preparación adecuada para trabajar en condiciones de eficiencia y seguridad, cuya carencia es uno de los principales obstáculos a sortear por las empresas en esta coyuntura.



La producción de hidrocarburos es una de las principales generadoras de empleo formal y con las mejores remuneraciones del país, situación que prevé sostenerse en los próximos años. Según registros del ministerio de Trabajo de la Nación, en la última década la ocupación general promedio del país se incrementó un 1% contra un 28% del oil & gas.