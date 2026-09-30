Pidieron 11 años de prisión para un abuelo de Roca condenado por abusar sexualmente de su nieta

La Fiscalía solicitó 11 años de prisión efectiva para un hombre que ya fue declarado responsable penalmente de abusos sexuales agravados contra su nieta. El pedido se realizó este martes durante la audiencia de cesura en Roca. El acusado llegó detenido, luego de haber sido capturado para garantizar la continuidad del proceso.

Los hechos por los que fue declarado responsable ocurrieron en distintas oportunidades en Chacramonte y Cervantes, cuando la víctima tenía entre 3 y 13 años.

Qué valoró la Fiscalía para pedir la pena

La fiscal Natalia Pascual explicó que los abusos se producían durante la noche, cuando la niña estaba bajo la guarda de su abuelo. “Los abusos sucedían durante la noche cuando la niña se encontraba bajo su guarda, durmiendo con él en la misma cama y también en un vehículo que compartían la víctima y su abuelo”, señaló.

Según agregó la representante del Ministerio Público Fiscal, durante los episodios el hombre le pedía que no contara lo ocurrido y utilizaba promesas para mantener el silencio. “Mientras ocurría todo el imputado le decía que no diga nada, que le iba a comprar cosas”, afirmó.

La calificación legal por la que se solicitó la pena contempla abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo y por ser encargado de la guarda, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, también agravado y reiterado. Ambas figuras fueron consideradas en concurso ideal con corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, el vínculo y la guarda.

Los agravantes planteados en la audiencia

Entre los factores considerados para determinar la pena, la Fiscalía mencionó la extensión temporal de los hechos, la cantidad indeterminada y las distintas modalidades de los abusos.

Pascual también destacó que el hombre formaba parte del círculo íntimo de la niña y que existió una situación de vulnerabilidad y una asimetría de poder. A ello sumó la corta edad de la víctima y que los hechos se produjeron en el marco de una relación marcada por esa posición de guarda.

Otro de los elementos señalados por la Fiscalía fue la extensión del daño provocado. Según explicó, como consecuencia de los abusos la víctima sufrió una enfermedad de transmisión sexual.

La defensa adelantó que recurrirá

La defensa particular manifestó que continuará con las vías recursivas que ya había anunciado durante el debate, en relación con la responsabilidad penal del acusado.

La audiencia de cesura se realizó luego de la declaración de responsabilidad penal. Ahora resta que el tribunal determine la pena que corresponderá cumplir.

Cuándo se conocerá la pena

El Tribunal integrado por Fernando Sánchez Freytes, Emilio Stadler y Julio Martínez Vivot dará a conocer su resolución el próximo martes 6 de octubre, a las 12.

Ese día se conocerá si el pedido de 11 años de prisión efectiva formulado por la Fiscalía coincide con la pena que finalmente establezca el tribunal.

En resguardo de los derechos de la víctima, la Justicia restringe los datos que puedan permitir la identificación del condenado, especialmente aquellos vinculados con su identidad y otros elementos que puedan facilitar su individualización.