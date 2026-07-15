El mensaje de Messi tras eliminar a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial: «Desde el himno había una sensación especial»

Lionel Messi no ocultó su emoción luego de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, que depositó a la Selección Argentina en una nueva final del Mundial. En diálogo con TyC Sports, el capitán aseguró que el triunfo tuvo un significado especial y remarcó la fortaleza del grupo para revertir un partido que se había complicado.

«Fue increíble todo lo que vivimos. Si bien era un partido de fútbol, ya desde el himno había una sensación especial. El grupo lo sintió, sabíamos que no era una victoria más. Era una victoria importante que el pueblo argentino la quería, nosotros también, y que nos metió en otra final del mundo. Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas», expresó.

Messi también valoró la reacción del equipo tras comenzar en desventaja y destacó el carácter que mostró la Albiceleste para dar vuelta el resultado en los minutos finales. «Hoy la fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea. Nunca dejamos de creer, de intentar, con fe y con juego. Cuando estábamos abajo los metimos contra un arco. Es una felicidad enorme», afirmó.

El rosarino, además, aseguró que nunca dudó del potencial del plantel pese a las dificultades físicas con las que varios futbolistas llegaron al certamen y destacó la unión como una de las principales virtudes del equipo. «Yo antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que íbamos a estar entre los cuatro. Este grupo no me sorprende. Sabía de lo que éramos capaces. Por ahí la gente tenía dudas por cómo llegábamos, con jugadores al límite y con problemas, pero cuando este grupo se junta siempre da un plus, se contagia de uno a otro y saca de donde no tiene para dar el máximo», sostuvo.

Por último, el capitán les dedicó unas palabras a los hinchas argentinos y los invitó a disfrutar del presente de la Selección, que el domingo buscará el bicampeonato frente a España. «A la gente de Argentina le digo que disfrute de este momento como lo hacemos nosotros. Hoy volvimos a poner a Argentina entre los dos mejores del mundo. Hace cuatro años disfrutamos de ser campeones y ahora volvemos a disputar otra final. Hoy dimos otro paso y conseguimos lo que todos queríamos. Ahora será lo que Dios quiera», cerró.



