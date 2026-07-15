Locura en el Centro Cívico: así celebró Bariloche el pase a la Final del Mundial 2026

El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva

El partido de Argentina con Inglaterra se vivió en el Centro Cívico desde el minuto cero, a través de la pantalla gigante instalada por el Municipio. Pero una vez que el árbitro dio el pitido final, miles de personas se sumaron desde distintos puntos de Bariloche para festejar.

El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva

El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva

Las Malvinas, presente en los festejos de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva

Las máscaras de Messi y Dibu para festejar en Bariloche. Foto: Chino Leiva

El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva

El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva

El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva

Un «Messi» fue cervecero por un día en la capital de la cerveza artesanal, Bariloche. Foto: Chino Leiva