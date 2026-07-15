Locura en el Centro Cívico: así celebró Bariloche el pase a la Final del Mundial 2026
El triunfo en semis se vivió a pleno en el corazón de la ciudad andina. Trompetas, bombos, máscaras y mucho fervor por la albiceleste. Las fotos de Chino Leiva.
El partido de Argentina con Inglaterra se vivió en el Centro Cívico desde el minuto cero, a través de la pantalla gigante instalada por el Municipio. Pero una vez que el árbitro dio el pitido final, miles de personas se sumaron desde distintos puntos de Bariloche para festejar.
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