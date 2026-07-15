Escándalo en el Mundial 2026: el inesperado cachetazo de Bellingham a Barco tras la semifinal

Una de las imágenes que quedó luego de que la Selección Argentina se clasificara a la final del Mundial 2026, que juntará contra España el próximo domingo, fue la del tenso momento del final del partido, cuando Jude Bellingham le pegó un cachetazo a Valentín «el Colo» Barco, muestra de la frustración de la selección de Inglaterra que fue eliminada tras perder por 2 a 1.

De acuerdo a los recortes, se observa que en pleno festejo de la Selección Argentina, Jude Bellingham se acerca desde atrás y le pega a Valentín Barco, que se encuentra celebrando con sus pares de la «Scaloneta». Las imágenes generaron indignación en redes sociales.

Mundial 2026: enojo por el cachetazo de Jude Bellingham al «Colo Barco» tras la semifinal

El golpe de Jude Bellingham a Valentín «el Colo» Barco generó indignación en redes sociales, dado que el jugador de la Selección Argentina se encontraba celebrando el resultado del equipo al que pertenece.

"Bellingham"



Porque le pegó de atrás un cachetazo al "Colo" Barco al terminar el partido. pic.twitter.com/mwWpQZvgVo — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 15, 2026

Las imágenes muestran al jugador del Real Madrid claramente ofuscado y frustrado por el cruce perdido, por el que Inglaterra jugará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Mundial 2026: ¿cuándo juega la Selección Argentina la final contra España?

Tras ganarle a Inglaterra en semifinales, la Selección Argentina enfrentará a su par de España, dirigida por Luis de la Fuente, que viene de cerrar su clasificación el martes pasado tras derrotar a Francia por 2-0 en la ciudad de Dallas.

El partido será el domingo 19 de julio 2026 e iniciará a las 16, hora argentina. Se espera la participación de artistas de renombre, según anticiparon los organizadores.