Si no marca, asiste: Lionel Messi rompió otro récord en Mundiales

¿Acaso le quedan más récords por romper? Sí, Lionel Messi lo puede todo. Si no marca gol, siempre se las ingenia para dar rienda a su calidad y vigencia. Y así ocurrió esta tarde en Atlanta, aún con la asfixiante presión inglesa de principio a fin.

Además de haberse transformado en el máximo anotador de goles en la historia de Mundiales, el astro argentino, que también encabeza la tabla de goleadores del presente certamen junto al francés Kylian Mbappé, consiguió hoy un nuevo récord.

Con las asistencias de hoy a Enzo Fernández y Lautaro Martínez, para el agónico 2-1 de Argentina ante Inglaterra y la clasificación a la final del certamen mundialista, el rosarino llegó a 12 asistencias y logró superar la línea de Pelé, quedando en soledad en lo más alto de la tabla histórica.

¡LA EMOCIÓN DE LIONEL MESSI! ¡VICTORIA ANTE INGLATERRA, ARGENTINA A LA FINAL Y EL CAPITÁN CAYÓ DE RODILLAS!



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La Pulga venía de igualar el récord del brasileño en el pasado encuentro ante Suiza, luego del centro que cabeceó Alexis Mac Allister y transformó en el 1-0 parcial. Y hoy, a pesar de no poder conectar nuevamente en la red, el jugador de Inter Miami volvió a contribuir en esa faceta de asistidor.

Curiosamente, todas sus asistencias fueron para distintos jugadores a lo largo de sus participaciones en Mundiales: Hernán Crespo (2006), Carlos Tevez (2010), Ángel Di María (2014), Gabriel Mercado (2018), Sergio Agüero (2018), Enzo Fernández (2022), Nahuel Molina (2022), Julián Álvarez (2022), Cristian Romero (2026), Alexis Mac Allister (2026) y Lautaro Martínez (2026).