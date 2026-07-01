El neuquino Benvenuti hace una pausa en el TC pero seguirá dentro del Canning Motorsport

La falta de resultados y los problemas de presupuestos motivaron al neuquino Juan Cruz Benvenuti a hacer una pausa en su participación dentro del campeonato 2026 de Turismo Carretera.

“Vengo muy complicado presupuestariamente, los resultados no acompañan, así que decido parar por un tiempo. Es un paso que considero necesario, pero trabajaré para volver al TC o más pronto posible”, dijo Benvenuti en Mundo Sport.

El piloto de Villa La Angostura venía compitiendo con un Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, pero los magros desempeños en las últimas competencias plantearon la posibilidad del parate y rearmarse mejor de cara al futuro.

En estos momentos se ubica 49° en el campeonato a 118 puntos de Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), quien actualmente cierra la zona de clasificación a la Copa de Oro, a falta de 3 fechas para completar la Etapa Regular.

No obstante, Benvenuti seguirá ligado al Canning y compitiendo dentro de la Clase 3 del TN Apat, a bordo del VW Vento que viene de utilizar en la pasada competencia de Rosario. Allí, el neuquino continuará compartiendo estructura con Agustín Canapino y Jeremías Olmedo.

Por cierto, el fin de semana venidero la categoría disputará la sexta fecha del calendario 2026 en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), y allí estará el volante de 29 años procurando ser protagonista.