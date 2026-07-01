Agredió a su expareja en el paseo costero de Neuquén, amenazó a policías y terminó condenado

El episodio ocurrió en la zona ribereña del paseo costero de la ciudad de Neuquén. Foto Archivo.

Un hombre fue condenado a siete meses de prisión efectiva luego de reconocer su responsabilidad por desobedecer una orden judicial de restricción de acercamiento y amenazar con un cuchillo a efectivos policiales que intentaban demorarlo. La jueza Carina Álvarez homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y declaró la primera reincidencia del imputado.

La resolución se adoptó durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada este miércoles en la Ciudad Judicial de Neuquén. El acuerdo fue presentado por el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Faustino Zabala, quien solicitó además que la pena fuera de cumplimiento efectivo debido a que el condenado cuenta con antecedentes penales computables.

Los hechos ocurrieron en el paseo costero

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el episodio ocurrió el 6 de octubre de 2025, cerca de las 20, en la zona ribereña del paseo costero de la ciudad de Neuquén.

Según la acusación, el condenado se acercó a su expareja, quien caminaba junto a su actual pareja, y comenzó a increparlos y arrojarles objetos. Todo ocurrió pese a que tenía vigente una prohibición de acercamiento de 200 metros y una orden judicial que le impedía ejercer cualquier acto de agresión, intimidación o violencia contra la mujer.

La persecución y las amenazas a los efectivos

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que personal del Centro de Operaciones Policiales advirtió la situación a través de las cámaras de vigilancia y dio aviso a efectivos de la comisaría Segunda.

Cuando los policías intentaron identificarlo, el hombre se arrojó al río Limay y cruzó por debajo del puente que conecta la calle Pedro Linares con la Isla 132.

La investigación determinó que, una vez interceptado en la orilla, el imputado extrajo un cuchillo tipo Tramontina y amenazó a los efectivos para evitar ser demorado. Luego volvió a lanzarse al río.

Finalmente, personal de la Prefectura Naval Argentina logró interceptarlo y trasladarlo hasta la costa, donde fue detenido por la Policía provincial. Durante el procedimiento también se secuestró el arma blanca utilizada.

Reconoció su responsabilidad

En la audiencia, el imputado admitió los hechos atribuidos por la Fiscalía. La jueza Carina Álvarez homologó el acuerdo y lo declaró responsable de los delitos de desobediencia a una orden judicial, en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada, en calidad de autor.

Además, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y declaró la primera reincidencia del condenado, fijando una pena de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Por disposición judicial, el condenado fue identificado únicamente mediante sus iniciales para resguardar la identidad de la víctima y evitar su identificación.