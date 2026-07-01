Cómo será el invierno 2026 y el pronóstico hasta septiembre en la Patagonia: qué dice el SMN para todo el país

El panorama para este invierno en la Patagonia. Archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico climático trimestral para el período julio-agosto-septiembre de 2026, un informe que anticipa la tendencia de las temperaturas y las precipitaciones en todo el país. Muestra cómo será la intensidad del frío y las condiciones generales del invierno. Indicó el pronóstico que predominará en la Patagonia, AMBA y el resto de los puntos de Argentina.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo prevé un invierno sin grandes anomalías térmicas, aunque con precipitaciones que podrían ubicarse levemente por encima de los valores habituales.

Qué pronosticó el SMN para la Patagonia y el resto del país

El panorama de julio-agosto-septiembre de 2026, según la región:

Temperaturas

El SMN prevé temperaturas superiores a lo normal sobre:

Toda la región del NOA.

Cuyo.

La provincia de Córdoba.

También existe una probabilidad de temperaturas normales o superiores a las habituales en:

Este de Salta.

Formosa.

Chaco.

Santiago del Estero.

Región del Litoral.

Noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La Pampa.

Oeste y sur de la Patagonia.

En cambio, el este y sur de Buenos Aires y el este de la Patagonia tendrían temperaturas dentro de los valores normales para el trimestre.

Respecto de las precipitaciones, el organismo anticipa una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal en:

Norte del Litoral.

Este de la Patagonia.

Por su parte, se esperan precipitaciones normales o superiores a las habituales en:

Centro-este de la provincia de Buenos Aires.

Sur de Cuyo.

Oeste de la Patagonia.

En tanto, el pronóstico marca lluvias normales para:

Norte del país.

Sur del Litoral.

Córdoba.

San Luis.

La Pampa.

Oeste de Buenos Aires.

Sur de la Patagonia.

Finalmente, el SMN pronostica una estación seca para gran parte del NOA y el norte de Cuyo, una condición típica del invierno en esas regiones.

Cómo será el invierno 2026 en el AMBA

De acuerdo con el mapa de temperaturas, el este y sur de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el AMBA, tendrá mayores probabilidades de registrar temperaturas normales para la época del año.

Esto significa que, más allá del ingreso de masas de aire polar que provocarán jornadas muy frías, no se espera que el promedio de temperaturas del trimestre esté por encima ni por debajo de los valores climatológicos habituales.

En cuanto a las lluvias, el pronóstico del SMN ubica al centro-este bonaerense, incluida la región metropolitana, dentro de la categoría «normal o superior a la normal».

Esto indica que las precipitaciones podrían alcanzar los valores típicos del invierno o incluso superarlos levemente, aunque el informe aclara que se trata de una tendencia climática y no de un pronóstico para días específicos.

Qué significa el pronóstico trimestral del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que este informe no anticipa el estado del tiempo para un día determinado, sino que muestra la tendencia más probable para los próximos tres meses en comparación con los valores históricos de cada región.

Por ese motivo, pueden producirse olas de frío, temporales, lluvias intensas o jornadas cálidas, aun cuando el promedio trimestral se ubique dentro de los parámetros normales. El pronóstico climático es una herramienta para conocer la evolución general de la estación, pero no reemplaza los pronósticos diarios y las alertas meteorológicas que emite el organismo.

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