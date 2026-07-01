Instalan rejas a un anfiteatro al aire libre de Bariloche y fijan límite de uso

Las rejas del predio del anfiteatro miden 2 metros de altura. El espacio estará abierto de 8 a 20.

La Municipalidad de Bariloche decidió cercar el espacio público del anfiteatro, ubicado detrás del Salón de Usos Múltiples en pleno centro de la ciudad, en la intersección de Moreno y Villegas, y disponer a partir de ahora horario de uso.

La medida fue adoptada por el intendente Walter Cortés que públicamente dijo que el espacio se prestaba para el consumo de alcohol y drogas, por lo que decidió instalar rejas, similares a las que se utilizan en las plazas y parques públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

El municipio informó hoy que concluyó la obra del cercado con la instalación de una reja de 33 metros lineales por 2 metros de altura, adaptadas al desnivel natural de la vereda. En el lugar se dispuso de dos accesos diferenciados, con un portón de dos hojas destinado al ingreso de vehículos cuando se desarrollen eventos o sean necesarias tareas operativas; y otro portón -que oficiaría de acceso principal- de 1,10 metros de ancho.

El predio que era de uso libre, tendrá ahora un horario en el cual las rejas permanecerán abiertas, de 8 a 20 (durante el invierno), y fuera de ese horario se cerrará para “prevenir situaciones que afectan la convivencia, el mobiliario y la seguridad del sector”, indicó el gobierno local.

El municipio remarcó que en la intersección donde se encuentra en anfiteatro, circulan vecinos, estudiantes y turistas, y se trata de un espacio de “circulación, de encuentro y de vida cotidiana que seguirá disponible durante el día, con la idea de que pueda disfrutarse con mayor tranquilidad, en un entorno cuidado y pensado también para las familias”.

Para realizar actividades culturales en el espacio del anfiteatro, los interesados deben comunicarse con la subsecretaría de Cultura, ubicada en Eduardo May y Balseiro, en el Centro Cívico.

“La decisión forma parte de una mirada de cuidado sobre los espacios públicos: no se trata de quitarle vida al lugar, sino de preservarlo para que cada mañana vuelva a estar disponible para quienes lo recorren, lo usan y lo disfrutan”, fundamentó el municipio para aplacar las críticas que surgieron en los últimos días.