Mató al perro de su vecino de un disparo en Roca: secuestran un arma y municiones durante un allanamiento

El procedimiento permitió incautar un arma de fuego y otros elementos que serán sometidos a pericias en la investigación.

La Policía de Río Negro secuestró una escopeta, cartuchos y vainas servidas durante un allanamiento realizado en una vivienda de la zona rural de Roca, en el marco de una investigación por abuso de armas. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron muerto al perro del denunciante, que presentaba lesiones compatibles con disparos de arma de fuego.

La causa se inició tras una denuncia radicada el lunes por un vecino, quien aseguró que desde un inmueble lindante a su chacra se habían efectuado disparos y que no era la primera vez que ocurrían episodios de ese tipo en el sector.

Hallaron al perro muerto durante el procedimiento

Con intervención de la Fiscalía de turno, personal de la comisaría 48 de barrio Mosconi reunió testimonios, realizó distintas diligencias investigativas y obtuvo la orden judicial para allanar la vivienda señalada.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una escopeta, un cartucho completo y dos vainas servidas, que fueron preservadas por el Gabinete de Criminalística para su análisis.

Además, en la inspección del predio encontraron sin vida a la mascota del denunciante. Por disposición judicial, un médico veterinario examinó el animal y confirmó que presentaba lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, por lo que la investigación también apunta a esclarecer la muerte del perro.

Finalizadas las actuaciones, la Fiscalía dispuso notificar al morador de la vivienda por el delito de abuso de armas, mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho.