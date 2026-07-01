Reforma electoral: el oficialismo busca destrabar la eliminación de las PASO en el Senado

La reforma laboral fue aprobada en Diputados, pero tendrá que volver al Senado.

El debate entre el oficialismo y la oposición por la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) parece estar pronto a descongelarse en el debate dentro del Senado. Con la destitución de Manuel Adorni y el nombramiento de Diego Santilli como Jefe de Gabinete, desde el Gobierno se espera una reanudación para tratar la reforma.

La Cámara de Diputados transita una etapa de menor actividad parlamentaria en comparación con semanas anteriores, luego de que varios de los principales proyectos impulsados por el oficialismo ya obtuvieran media sanción o quedaran pendientes de tratamiento en la cámara del Senado.

La principal expectativa del oficialismo está puesta en la Cámara alta, donde espera que en las próximas semanas se reanude el tratamiento de la reforma política. Dentro de ese paquete, uno de los temas centrales continúa siendo el futuro de las PASO, una iniciativa que el Gobierno considera prioritaria.

Las negociaciones para reunir los apoyos necesarios continúan abiertas y se intensificaron tras los recientes cambios dentro del Gabinete nacional.

La llegada de nuevas autoridades fortaleció el diálogo con gobernadores, legisladores y sectores considerados a favor de esta decisión, con el objetivo de consolidar una mayoría que permita avanzar con la agenda parlamentaria.

La postura del oficialismo para avanzar con la eliminación de las PASO en el Senado

Dentro del oficialismo reconocen que la eliminación definitiva de las PASO enfrenta dificultades para reunir el consenso necesario. Por ese motivo, una de las alternativas que cobra fuerza es avanzar inicialmente con una suspensión del mecanismo electoral, una opción que aparece como más viable en el escenario legislativo actual.

En paralelo, el Senado también mantiene pendientes otros proyectos impulsados por el Gobierno, entre ellos la iniciativa sobre protección de la propiedad privada, además de modificaciones vinculadas a distintas leyes nacionales que forman parte del paquete de reformas promovido por el Poder Ejecutivo.

Senado. Foto: NA

La estrategia oficial apunta a fortalecer el vínculo con los mandatarios provinciales, quienes podrían desempeñar un papel clave en la construcción de consensos tanto en el Senado como en Diputados. Desde el Gobierno consideran que el respaldo de ese grupo de gobernadores puede facilitar el avance de la reforma política.

Mientras tanto, en Diputados no se prevé el tratamiento de proyectos de gran impacto durante los próximos días. La Cámara baja permanecerá con una agenda reducida hasta que el Senado defina el destino de las iniciativas más relevantes impulsadas por el oficialismo.

La mirada del oficialismo para buscar apoyo en las provincias

El Gobierno apuesta a que el Senado destrabe los proyectos pendientes y permita reactivar la agenda legislativa. La definición sobre las PASO aparece como uno de los principales objetivos políticos de las próximas semanas, en un contexto donde el oficialismo busca recuperar impulso en el Congreso.

Las conversaciones también incluyen posibles acuerdos electorales con distintos espacios provinciales, mediante mecanismos que permitan compatibilizar las estrategias locales con la construcción política nacional de cara a los próximos comicios.

Para el nombramiento de Diego Santilli como Jefe de Gabinete, estuvieron presentes los gobernadores:

Raúl Jalil – Catamarca

Leandro Zdero – Chaco

Juan Pablo Valdez – Corrientes

Carlos Sadir – Jujuy

Alfredo Cornejo – Mendoza

Rolando Figueroa – Neuquén

Alberto Weretilneck – Río Negro

Marcelo Orrego – San Juan

Claudio Vidal – Santa Cruz

Osvaldo Jaldo – Tucumán

Rogelio Frigerio – Entre Ríos

Gustavo Sáenz – Salta

Jorge Macri – Ciudad de Buenos Aires

Martín Llaryora – Córdoba