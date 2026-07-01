El parque Lanín quiere recuperar tierras ocupadas: «Vamos por el desalojo», dijo el nuevo intendente

El parque nacional Lanín es el más grande de Neuquén. Foto: archivo.

El parque nacional Lanín tiene nuevo intendente. Se trata de Alberto Marasco, un dirigente y empresario de Junín de los Andes, quien asumió la semana pasada en reemplazo de la saliente Monín Aquín.

El funcionario habló con Diario RÍO NEGRO y trazó los principales objetivos de su gestión, entre ellos, la recuperación de tierras afectadas «por ocupaciones ilegales» en algunos sectores del área protegida, la más grande de su tipo en Neuquén.

Marasco asumió el 22 de junio junto a dos colaboradores, Fernando Uribe y Evangelina del Pozo, al frente de la administración del parque. De 53 años, llegó a la región a principios de los 2000, cuando decidió instalarse en el sur de la provincia.

Luego de desempeñarse exclusivamente en la actividad privada, decidió dar el salto a la política, primero con el PRO y luego con La Libertad Avanza, partido del que actualmente es congresal en Neuquén.

Antes del parque Lanín, Pulmarí

Antes de tomar el cargo en Parques Nacionales integró la mesa directiva de la corporación interestadual Pulmarí, una entidad que integran la Nación, la provincia de Neuquén y las comunidades mapuche en la zona de Aluminé.

Marasco destacó esta última experiencia y recordó que Pulmarí es el «segundo tenedor de bosques» del territorio provincial, por detrás precisamente del parque Lanín.

En ese contexto, dijo que viene de trabajar «situaciones similares», vinculadas al resguardo del ambiente y a la administración de zonas protegidas, muchas veces de difícil acceso.

Retiros voluntarios y ocupaciones: qué hará el parque Lanín

El parque Lanín tiene 412.000 hectáreas y un plantel de personal que supera los 190 agentes. La semana pasada el Gobierno nacional anunció la apertura de un proceso de retiros voluntarios en el sector de Parques Nacionales.

Sobre el impacto de esta medida en la región, Marasco aclaró que «nadie está obligado a acogerse». Detalló que el esquema alcanzaría a los empleados «que deseen irse por edad o que no tengan ganas de seguir». «Yo espero no tener mucha gente que se retire, pero no es algo obligatorio», reiteró.

Dijo que el parque, por su extensión, enfrenta situaciones complejas de controlar. Mencionó entre ellas la problemática de las «ocupaciones ilegales».

Adelantó que la intención de su gestión es recuperar «esas tierras», porque «son de todos los argentinos y no de unos vivillos». Las zonas afectadas, según precisó, se ubican en Caleuche y la ruta que lleva al paso Hua Hum, caso que incluso tiene un expediente abierto en la Justicia Federal.

«Vamos a trabajar para poder desalojar esas ocupaciones», agregó.

Explicó que desde la intendencia también se trabajará para prevenir y revertir hechos de contaminación, y no descartó incluso oresentar denuncias judiciales de ser necesario. «Es algo en lo que también trabajamos en Pulmarí», manifestó.

Marasco se mostró expectante de su paso como intendente del parque, al que definió uno de los más complejos del país.

Para los próximos meses, comentó que ya se está trabajando en la preparación del verano, la temporada alta de incendios. El objetivo, afirmó, es afrontar el período estival de una mejor manera que años anteriores.