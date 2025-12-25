El nuevo destino de Enzo Pérez: a un paso de ser futbolista de Argentinos Juniors

El camino de Enzo Pérez con River terminó hace algunas semanas. El ídolo riverplatense se despidió de la institución riverplatense, luego de un segundo paso irregular y con poca participación. Con el Millonario como parte de su pasado, el mediocampista está muy cerca de arreglar con su nuevo club: Argentinos Juniors.

Hace algunos días, el entrenador Nico Diez admitió que hubo contactos con el entorno del jugador. Luego, Raúl Sanzotti, director deportivo del Bicho reveló que se realizó una reunión y que las partes estaban muy cerca de llegar a un acuerdo. Además, el dirigente explicó que lo económico no es una complicación, ya que en el club de La Paternal «se hacen contratos por productividad».

En diálogo con DSports, Sanzotti dio a entender que la negociación se realizará o no según la voluntad del jugador: «Ojalá tome la decisión de sumarse con nosotros. Tuvimos conversaciones y seguimos charlándolo para ver si podemos seducirlo para que sea parte de nuestra familia».

El futbolista de 39 años tiene además otras ofertas. Gerardo el Tata Martino lo tentó para jugar en el futbol estadounidense en el Atlanta United y también tiene las puertas abiertas en Deportivo Maipú, club en el cual realizó las inferiores y que se encuentra actualmente en la Primera Nacional.

Argentinos arma su plantel para un 2026 donde disputará los playoffs de la Copa Libertadores. El Bicho iniciará su camino en la competencia continental en la fase previa 2, enfrentándose a Barcelona de Ecuador.

Otro que está a un paso de llegar es Lucas Blondel. El lateral derecho, sin minutos en Boca, busca una salida del xeneize para tener rodaje ante una posible convocatoria de Suiza para el Mundial 2026. Por eso, la dirigencia del Bicho ya inició gestiones para sumarlo a préstamo.