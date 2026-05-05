El Pocho Lavezzi habló sobre su lucha contra las adicciones: «Sigo en tratamiento»

En las últimas horas, Ezequiel «el Pocho» Lavezzi fue tendencia por una entrevista. En diálogo con Migue Granados, el ex futbolista de la Selección Argentina habló a corazón abierto sobre sus problemas de adicción y su lucha mental.

«Me interné, estuve pasándola en una clínica con gente que no conocía, que la notaba que no tenía nada que ver con mi palo. Todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino«, se sinceró.

Además, reveló que una charla con Tomás, su hijo mayor de 16 años, lo ayudó a recapacitar: «Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?‘».

El santafesino contó cómo la ayuda de su entorno lo ayudó a salir de esta situación: “Viví con ansiedad. Me lo encontré de golpe a eso, pero por suerte tuve mi familia y gente muy linda al lado que me ayudó«.

El Pocho recalcó que actualmente sigue en la lucha: «Tuve que pasar por un montón de momentos. Hoy sigue estando y sigo luchando y sigo en tratamiento para seguir mejorando, pero pasé por cosas turbias«.

Y no se rinde: «Hay un momento que perdimos 3 finales, a alguna de las que vengan cuarta, quinta, le tengo que ganar«.

Lavezzi recalcó que su carrera fue un escape en la realidad que atravesó desde chico: «Casi todos mis amigos de mi edad, el barrio se los comió. Tengo muchísimos amigos que se murieron. El futbol me salvó, me considero un afortunado».

El Pocho vistió la camiseta de la Selección Argentina entre 2007 y 2016, con 51 partidos jugados y 9 goles anotados. Fue parte del plantel que obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2014. Además, dejó una gran huella en el Napoli, donde disputó 156 encuentros y convirtió 38 goles.