Los mejores días en la vida de Franco Colapinto: “Se me cumplieron muchos sueños”

Franco Colapinto vive su mejor momento en la Fórmula 1 y el 7° puesto llegó en medio de una semana inolvidable. En su primera experiencia en Miami, tuvo un rendimiento muy regular, demostró que se puede mezclar en la pelea con los mejores del planeta y, de paso, aprovechó para “cumplir muchos sueños”, como él mismo afirmó después de la gran actuación en la cuarta fecha del calendario.

“Estoy muy contento con el resultado, y con la mejoría que tuvimos en la performance que fue muy positiva. Le agradezco al equipo por el esfuerzo, haber traído las mejoras, el chasis nuevo, que me ayudaron a ser competitivo para encontrar el rumbo y sumar puntos”, afirmó Franco, quien sumó 6 de las 7 unidades que tiene en la temporada.

“Se me cumplieron muchos sueños”

Luego del inolvidable paso por Buenos Aires, el piloto viajó a Miami y cerró una semana para el recuerdo. “En estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños, como conocer a Messi, mi ídolo. Fue una felicidad enorme verlo otra vez, charlar con él y que me apoyara con toda su familia”, dijo Franco.

Y agregó: “¡Habría que traerlo a todas las carreras! Estoy muy feliz por conseguir el buen resultado y por darle algo lindo de vuelta a los argentinos”.

Briatore: “El nivel que esperamos de él”

Flavio Briatore analizó el fin de semana de Colapinto en el GP de Miami y afirmó: “Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en carrera”. El italiano agregó que “el auto es competitivo y necesitamos este rendimiento semana tras semana, tanto de los dos pilotos como de todo el equipo, para alcanzar nuestros objetivos”.

Venga ese abrazo. Flavio quedó muy conforme con el rendimiento de Franco.

El experimentado director deportivo de Alpine dijo que el equipo debe seguir por esta línea: “Estamos quintos en el campeonato de Constructores y miramos hacia adelante, no hacia atrás. Nos enfocamos en lo que podemos lograr en las próximas carreras”.