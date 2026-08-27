El posteo de la F1: «Franco y Alpine tienen muchos más capítulos por añadir a su historia»

Será el segundo año en 45 años en iniciar una segunda temporada consecutiva en la máxima.

¡Llegó el día esperado! El equipo Alpine anunció la continuidad de Franco Colapinto para 2027, asegurando presencia argentina por cuarto año en la Fórmula 1 y por segunda temporada consecutiva desde principio de calendario.

«Estoy contento de seguir acá, por esta oportunidad y con muchas ganas de que llegue el futuro. Tuvimos un salto en 2026 y vamos a dar otro en 2027. Progresamos como equipo, como compañeros de trabajo, como familia en sí. Tuvimos punto y momentos difíciles en los que se complicó mucho y parecía que iba a ser difícil salir de esos pozos de 2025″, expresó Franco en sus redes sociales.

The 2027 driver line-up is taking shape 👀



Alpine confirms that Franco Colapinto will partner Pierre Gasly next season 😮‍💨#F1 pic.twitter.com/AUwxTIN7LO August 27, 2026

La noticia causó un enorme revuelvo entre sus seguidores y fanáticos, al punto que la propia página oficial de la Fórmula 1, como sucede cada vez que el argentino está en el centro de escena, le dedicó un especial posteo.

«Franco y Alpine tienen muchos más capítulos por añadir a su historia», expresa el anuncio, con dos imágenes adjuntas del pilarense, el primer argentino desde 1981 en asegurarse continuar en la máxima por segunda temporada consecutiva.

Franco and Alpine have plenty more chapters to add to their story 🤝#F1 @AlpineF1Team pic.twitter.com/0SvUjVPW0G — Formula 1 (@F1) August 27, 2026

El comunicado se dio esta mañana en la cuenta oficial del team, con un divertido video protagonizado por Flavio Briatore, el propio Colapinto, el Director Principal Steve Nielsen y el francés Pierre Gasly segundeando.

«Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo«, expresó Briatore tras la confirmación de Colapinto como compañero de Pierre Gasly en 2027. Y agregó: «Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo siga empujando sin descanso hasta que estemos luchando, y ganando, en la parte delantera de este deporte», expresó Briatore en su comunicado.

La próxima competencia de la Fórmula 1 tendrá lugar el fin de semana del 4, 5 y 6 de septiembre en el mítico circuito de Monza, con el Gran Premio de Italia. Afortunadamente, Colapinto podrá trabajar tranquilo de aquí en más con la continuidad asegurada.