En fotos, Neuquén se prepara para la Feria del Libro 2026: una edición inspirada en Borges con una grilla imperdible

El entorno del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) comenzó a cambiar drásticamente su fisonomía. La capital neuquina ya respira la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, que se desarrollará del 11 al 20 de septiembre bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”.

Las cuadrillas de trabajo operan a paso firme sobre el parque cívico para levantar la estructura de carpas, auditorios y pabellones que albergarán 140 presentaciones de libros, 95 stands de editoriales y 14 espectáculos familiares, todos con acceso libre y gratuito.

Foto: Emiliano Ortiz

El evento, que llega respaldado por un récord histórico de más de 600 postulaciones, tendrá este año una impronta atravesada por dos efemérides centrales de la cultura y la historia argentina: el 40° aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges y los 50 años del último golpe de Estado.

Foto: Emiliano Ortiz

El recorrido de la feria sumará este año una propuesta espacial distintiva en el Museo Paraje Confluencia. Allí se montará una exposición inédita que repasa el paso de Jorge Luis Borges por suelo neuquino y su vínculo con la región, acompañada por una sala de lectura borgeana para la consulta permanente del público.

Foto: Emiliano Ortiz

En paralelo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) estará a cargo de una muestra temática orientada a la memoria colectiva y la vigencia de las libertades democráticas.

Foto: Emiliano Ortiz

Los platos fuertes: días y horarios de las figuras nacionales

El cronograma confirmado por el Municipio reúne a referentes del periodismo, la literatura, el teatro y la filosofía en cinco espacios en simultáneo:

Viernes 11 (20:00 hs): Verónica Boix abre el ciclo con el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”.

abre el ciclo con el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”. Sábado 12 (19:00 hs): Reynaldo Sietecase presenta su novela Cabrón junto a la socióloga Eugenia Zicavo.

presenta su novela Cabrón junto a la socióloga Eugenia Zicavo. Sábado 12 (21:00 hs): Alejandro Dolina desembarca con el clásico programa radiofónico La venganza será terrible.

desembarca con el clásico programa radiofónico La venganza será terrible. Domingo 13 (19:00 hs): Guillermo Martínez presenta Un crimen dialéctico, su reciente novela publicada por Seix Barral.

presenta Un crimen dialéctico, su reciente novela publicada por Seix Barral. Jueves 17 (20:00 hs): Mauricio Kartun dictará la masterclass “Manual de supervivencia teatral”.

dictará la masterclass “Manual de supervivencia teatral”. Viernes 18 (20:00 hs): Pompeyo Audivert pondrá en escena la aclamada obra Habitación Macbeth.

pondrá en escena la aclamada obra Habitación Macbeth. Sábado 19 (20:00 hs): Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti presentan el espectáculo Historias de amor y de muerte.

presentan el espectáculo Historias de amor y de muerte. Domingo 20 (20:00 hs): Viviana Rivero cierra la nómina nacional con la presentación de Ellas.

Foto: Emiliano Ortiz

Formación docente e infancias

La feria sostendrá además un fuerte despliegue formativo con las 12ª Jornadas de Reflexión General sobre la Educación, previstas del 15 al 17 de septiembre (de 18 a 20 hs), las cuales ya superan los 800 inscriptos entre docentes y bibliotecarios.

En tanto, para las visitas guiadas de escuelas primarias y secundarias habrá talleres especiales dictados por Verónica Parodi, Istvansch, Guillermo Barrantes y Caterina Radzichewski.