Otra baja para Boca: Adam Bareiro será operado y se perderá lo que resta del año

Los bloqueos y los trabajos de rehabilitación no fueron efectivos y Adam Bareiro deberá operarse. (Foto: Archivo - @BocaJrsOficial)

Después de la dura fractura en el peroné de Tomás Aranda, sufrida durante el entrenamiento del miércoles, este jueves se confirmó otra baja sensible para Rodolfo Arruabarrena.

Se trata de Adam Bareiro, quien, según informó Olé, deberá ser operado por la hernia de disco lumbar que lo mantiene alejado de las canchas desde hace varios meses y apunta a regresar a la actividad durante la pretemporada de 2027.

El centrodelantero no suma minutos desde los octavos de final del Torneo Clausura, cuando debió ser reemplazado tras sufrir un doble desgarro ante Huracán.

Cuando se estaba recuperando de esa lesión, surgió el problema lumbar. La intención inicial había sido otra, ya que tanto el cuerpo médico como el futbolista buscaron alternativas para solucionar el problema sin pasar por el quirófano. Sin embargo, los bloqueos lumbares y los trabajos de rehabilitación no lograron que desaparecieran las molestias, por lo que Bareiro será operado el próximo martes por el doctor Jorge Batista.

La noticia representa otro fuerte golpe para el «Vasco», ya que en las últimas semanas había optimismo en Boca Predio respecto de su recuperación. De todas formas, la dirigencia contrató a Enner Valencia hace unas semanas, justamente anticipándose a esta situación, y el puesto está cubierto con Miguel Merentiel y Milton Giménez, quien finalmente no se iría en este mercado de pases