Eduardo Coudet se despidió de River Plate: «En este club hay que ganar y jugar bien»

Eduardo Coudet dejó de ser el técnico de River y se despidió en conferencia de prensa. Tras la durísima eliminación por Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, la etapa del Chacho llegó a su fin, en un ciclo que venía agonizando hace varios partidos. Stefano Di Carlo, anunció que Leonardo Ponzio será el técnico interino.

El primero en tomar la palabra en conferencia de prensa fue Stefano Di Carlo, presidente de River Plate. Estamos reunidos junto con el Chacho, Enzo Francescoli, venimos de muchas cuestiones pero la que nos convoca a partir del partido de ayer, Chacho nos ha manifestado su voluntad de dar un paso al costado. Este proceso lo iniciamos con determinación y enorme convicción. Hemos respaldado siempre de manera categórica todo lo hecho en este tiempo que a Chacho le ha tocado ser entrenador del club», expresó el dirigente.

Además, agregó que desde la Comisión Directiva acompañaron la decisión personal del ahora exDT Millonario. «Creemos que es la manera correcta, institucional y respetuosa y agradecida de hacer esta salida es dando la cara en esta presentación. Creemos que el profesionalismo, la capacidad, la disciplina de trabajo de Chacho y ni hablar la calidad humana, merecía un cierre acá en el club, agradeciendo en nombre del club por este recorrido y esta situación incómoda que te tocó administrar en este tiempo”, señaló.

Tras los agradecimientos, Di Carlo le cedió la palabra la palabra a Chacho para que haga su balance y anunció lo que trascendió en las últimas horas, que el entrenador interino será Leonardo Ponzio. El exjugador contará con el apoyo de Marcelo Escudero.

Chacho Coudet en conferencia de prensa: «Fui el primero que puso plazos»

En principio, Coudet realizó un «balance rápido, pero no tan puntual de lo deportivo». «Tuvimos un arranque a nivel deportivo y personal bueno. Poder jugar una final y ser primero de un grupo de clasificación de Copa (Sudamericana). Esta segunda mitad no hemos arrancado bien y hemos dicho desde un principio que había un proceso con la consciencia de que en River es insostenible en cuanto a resultados”, analizó.

Coudet dejó de ser DT de River Plate.

“Fui el primero que puso plazos y tenía en claro de que en este club hay que ganar y jugar bien. En cuanto al juego en los últimos partidos empezamos a jugar cada vez más y los jugadores se iban entendiendo cada vez mejor, pero también la necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados. No se nos dio, no quiero echarle la culpa a la desgracia y a la mala suerte», sostuvo.

Sobre la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana en manos de Independiente Santa Fe, dijo que «era un partido para golear tranquilamente». «Terminamos sin la clasificación en la Copa y me parece que fue un punto determinante y lo he dicho desde el primer momento que los plazos son los lógicos que requiere este club. Me encanta la exigencia de este club y su gente”, lanzó.

Luego se detuvo en agradecimientos. “Simplemente agradecer a todos los trabajadores, directivos y a mi cuerpo técnico. No correr a nadie porque todos han tenido participación. Sobre todas las cosas agradecido a los jugadores, que sin dudas hemos armado un gran plantel que en el tiempo va a dar muchísimas alegrías. De un nivel técnico y humano realmente altísimo”, destacó.

Por último, Coudet aseguró que «el tiempo va a poner en orden las cosas» y que «el plantel le va a dar a River muchos títulos». «Desde mi lugar estaré afuera apoyando y deseando lo mejor. No tengo mucho más para decir: simplemente gracias al hincha, al club y a ustedes por el tiempo compartido. Simplemente, la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol. Desear lo mejor y darle un punto final a esto”, cerró.

Los números de Coudet en River Plate

Coudet llegó a River en marzo de 2026 y nunca le pudo encontrar la vuelta al equipo. En total, dirigió 27 partidos, de los cuales ganó 13, empató 6 y perdió 8. De esta forma, se termina un ciclo de un entrenador que generó esperanzas en el hincha del Millonario, pero que demostró no estar a la altura.

River irá en busca de su tercer entrenador en 2026. Un dato que muestra la crisis deportiva que vive el club de Núñez, que a pesar de su gran momento económico no ha podido demostrar en cancha este poderío.

La lista de reemplazantes, con Crespo como máximo candidato

Como en cada fin de ciclo, comenzó la danza de nombres para el reemplazante de Coudet. Aunque Ramón Díaz es el preferido del hincha, la dirigencia no tiene su nombre sobre la mesa y el gran candidato a tomar el puesto es Hernán Crespo, actual DT de Atlas de México.

Otros candidatos que asuman pero con menos chances son Matías Almeyda (actualmente en Monterrey), Pablo Aimar (integrante del cuerpo técnico de Scaloni), Gabriel Milito, Santiago Solari y Diego Cocca.