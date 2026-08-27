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Sociedad

Un camión volcó en el oeste de Neuquén este jueves

El accidente ocurrió sobre la calle Colón, entre Roca y Carlos H. Rodríguez. El vehículo pesado quedó tumbado sobre su lateral derecho obstruyendo la circulación por la vereda.

Redacción

Por Redacción

Foto: gentileza.

Foto: gentileza.

Un camión volcó este jueves por el mediodía en la calle Colón al 250 de Neuquén. El accidente ocurrió entre las calles Roca y Carlos H. Rodriguez. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales el vehículo pesado quedó volcado sobre su lateral derecho. La circulación por la vereda está obstruida.

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Un camión volcó este jueves por el mediodía en la calle Colón al 250 de Neuquén. El accidente ocurrió entre las calles Roca y Carlos H. Rodriguez. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales el vehículo pesado quedó volcado sobre su lateral derecho. La circulación por la vereda está obstruida.

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