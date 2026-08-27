Un camión volcó en el oeste de Neuquén este jueves

Un camión volcó este jueves por el mediodía en la calle Colón al 250 de Neuquén. El accidente ocurrió entre las calles Roca y Carlos H. Rodriguez. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales el vehículo pesado quedó volcado sobre su lateral derecho. La circulación por la vereda está obstruida.

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