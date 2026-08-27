AmCham Argentina viaja a Vaca Muerta en el marco de su Programa de Energía Neuquén

La comitiva de AmCham Argentina recorrió instalaciones de Pan American Energy y Vista y mantuvo reuniones con autoridades provinciales y municipales durante su visita a Neuquén. Foto gentileza.

AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, junto con el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), llevó adelante una nueva edición de su Programa de Energía en la Provincia del Neuquén, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre el sector público y privado para contribuir al desarrollo de la industria energética argentina.

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta consolidó al sector energético como uno de los principales motores de las exportaciones y de la atracción de capital internacional para la Argentina.

Sostener ese ritmo exige ampliar la infraestructura crítica de evacuación y transporte, consolidar un marco de previsibilidad, mediante la reducción de la carga impositiva, para las inversiones de largo plazo y fortalecer la articulación entre la Nación, las provincias productoras y los municipios que conviven con las operaciones.

Con ese objetivo, la iniciativa combinó visitas a los yacimientos de compañías con instancias de diálogo institucional con funcionarios clave.

Sobre ello, Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de AmCham Argentina, destacó: «Vaca Muerta demostró que la Argentina puede competir en los mercados energéticos globales. Desde la Cámara impulsamos espacios de diálogo público-privado que permitan transformar el potencial de la industria en más empleo, más oportunidades para las comunidades y mayor desarrollo a nivel federal”.

La agenda comenzó el miércoles 26 en la Casa de Gobierno del Neuquén donde la delegación conversó con José Luis Ousset, jefe de Gabinete de Ministros, y Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, sobre los principales desafíos de la región.

Por la tarde, fue recibida en la Legislatura Provincial por diputados Carlos Coggiola, Cielubi Obreque, Damián Canuto, Daniela Rucci, Guillermo Monzani y Juan Abel Sepúlveda; y en la Municipalidad del Neuquén por Mariano Gaidó, Intendente de la Ciudad, María Pasqualini, su jefa de Gabinete, y Gastón Contardi, secretario de Innovación y Gestión Estratégica, para intercambiar sobre la agenda energética y las prioridades institucionales.

El jueves 27 la comitiva realizó una presentación institucional y visitó el equipo de perforación del Yacimiento Aguada Pichana Oeste de Pan American Energy. Además, la comitiva recorrió los puntos relevantes de la Municipalidad de Añelo, y culminó las actividades en una cena junto al intendente, Fernando Banderet.

El cronograma de reuniones finalizó el viernes 28 con una visita al yacimiento de Vista y un almuerzo junto a Gonzalo Núñez, intendente de San Patricio del Chañar, para profundizar el intercambio sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo de la región.

Entre los representantes que formaron parte de esta edición, se destacan:

• Bruno De Pasquale, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia de Mendoza.

• Francisco Azumendi, asesor en la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación.

• Ian Vignale, secretario ejecutivo de la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación.

• Joel Reynoso, consejero comercial de la Embajada de los Estados Unidos.

• María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. • María de los Ángeles Hernández, directora de Legales de Hidrocarburos de la Provincia de Mendoza.

• María Victoria Castro, directora de Inversiones, Promoción y Comercio Internacional de PromArgentina.

• Martín Culatto, subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio de Seguridad de la Nación.

• Martín Kaindl, director de Relaciones Institucionales y Administración del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

• Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Nación. • Verónica Salvarrey, coordinadora general del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia de Neuquén.

Desde la Cámara reafirmaron el compromiso de seguir acercando a gobiernos provinciales, legisladores, municipios y empresas del sector en espacios de trabajo concretos, que permitan convertir el potencial de la industria en infraestructura, empleo y desarrollo federal genuino.