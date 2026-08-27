Nicolás Jara Lozano avanzó a los cuartos de final de la prequaly del M15 de Trelew y tiene rival confirmado

Nicolás Jara Lozano derrotó a Ian Luca Lee y se medirá con Dante López por un lugar en las semifinales. (Foto: Archivo)

Nicolás Jara Lozano busca volver a sumar puntos ATP a sus 39 años y ya dio el primer paso este miércoles en la Copa Chubut Deportes M15.

En la superficie dura del Trelew Tennis Club, el neuquino se impuso por 6-3 y 6-1 ante el bonaerense Ian Luca Lee, de 21 años, y avanzó a los cuartos de final, donde ya tiene rival confirmado.

Se trata de Dante López, tenista de 20 años oriundo de Merlo, Buenos Aires, que en los octavos de final derrotó al roquense Fernando Inastroza, de 17 años, por 7-5 y 6-1.

El «Colo» Jara Lozano y López se medirán este jueves en busca de un lugar en las semifinales. El duelo será en la cancha 2 del Trelew Tennis Club y comenzará no antes de las 20, en lo que será el último partido de la jornada.

Cabe recordar que el ganador de la prequaly obtendrá una wild card para disputar directamente el cuadro principal del torneo internacional. En tanto, la qualy se disputará entre el 30 y 31 de agosto, mientras que el M15 se extenderá desde el 1 hasta el 6 de septiembre. Los partidos son transmitidos por el canal de YouTube de Trelew Tennis Club.