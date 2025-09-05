El posteo de Messi que habla del futuro tras su último partido oficial en el país con la Selección

El capitán argentino Lionel Messi subió a la red Instagram un sentido mensaje luego de la goleada frente a Venezuela (3-0) en el Monumental. En sus palabras, agradeció a todos por el cariño y dejó la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar con su futuro en la Selección Argentina.

El desarrollo del partido de Messi fue de menos a más. Donde anotó dos goles, uno picándola por encima del arquero tras un pase de Julián Álvarez y el otro después de un centro atrás de parte de Thiago Almada.

Al terminar el partido, se confirmó que no viajará a jugar el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador en Guayaquil. El propio capitán fue el que dijo la noticia: “(Lionel Scaloni) decidió que descanse, vengo de una lesión y si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido.»

Sobre su presente en el Inter Miami, señaló: “La idea es descansar bien y prepararme bien para lo que se viene porque es una seguidilla importante. Nosotros nos jugamos la MLS, la queremos ganar y es un objetivo, espero estar bien”.

“En octubre tenemos amistosos otra vez y nos volvemos a reencontrar”, anticipó sobre sus próximos pasos con la Selección.