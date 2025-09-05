SUSCRIBITE
El posteo de Messi que habla del futuro tras su último partido oficial en el país con la Selección

El capitán argentino publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció a los hinchas por el apoyo recibido en el partido ante Venezuela. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Messi publicó un mensaje luego de la emotiva noche ante Venezuela.

Messi publicó un mensaje luego de la emotiva noche ante Venezuela.

El capitán argentino Lionel Messi subió a la red Instagram un sentido mensaje luego de la goleada frente a Venezuela (3-0) en el Monumental. En sus palabras, agradeció a todos por el cariño y dejó la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar con su futuro en la Selección Argentina.

El desarrollo del partido de Messi fue de menos a más. Donde anotó dos goles, uno picándola por encima del arquero tras un pase de Julián Álvarez y el otro después de un centro atrás de parte de Thiago Almada.

Al terminar el partido, se confirmó que no viajará a jugar el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador en Guayaquil. El propio capitán fue el que dijo la noticia: “(Lionel Scaloni) decidió que descanse, vengo de una lesión y si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido.»

Sobre su presente en el Inter Miami, señaló: “La idea es descansar bien y prepararme bien para lo que se viene porque es una seguidilla importante. Nosotros nos jugamos la MLS, la queremos ganar y es un objetivo, espero estar bien”.

“En octubre tenemos amistosos otra vez y nos volvemos a reencontrar”, anticipó sobre sus próximos pasos con la Selección.


