Lionel Messi será baja para el cierre de las Eliminatorias: por qué no viaja a Ecuador

Lionel Messi no viajará a Ecuador con la delegación de la Selección Argentina.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina brilló con un doblete en el 3-0 frente a Venezuela en el Monumental. Tras la victoria, el astro confirmó que no viajará a Ecuador para la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y dio las razones.

El capitán albiceleste, que arrastraba molestias físicas en las últimas semanas, decidió junto al entrenador Lionel Scaloni anticipar su regreso a Florida para reincorporarse antes a Inter Miami.

«Hablé con Leo. Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo», explicó Messi en zona mixta tras el encuentro en Núñez.

MESSI CONFIRMA QUE NO VIAJA A ECUADOR



"Hablé con Scaloni y decidió que descanse"#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/kauO2awKgL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 5, 2025

El propio Scaloni respaldó la decisión en conferencia de prensa: «No va a viajar a Ecuador. Ha terminado cansado. Tendría que haber salido, pero la emotividad del partido hizo que jugara todo el encuentro. Merecido tiene pasar tiempo con su familia», dijo el DT.

"NO VA A VIAJAR A ECUADOR LEO. HA TERMINADO CANSADO, NO SALIÓ POR LA EMOTIVIDAD DEL PARTIDO". Scaloni habló luego del triunfo de Argentina ante Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas y confirmó la ausencia del GOAT el próximo martes. pic.twitter.com/FUBeUqdfkd — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

De esta manera, Messi (que disputó su último partido oficial en el país) será la gran ausencia del duelo ante Ecuador, el martes 9 de septiembre desde las 20 en Guayaquil, por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El rosarino, que llegó a 72 partidos en Eliminatorias e igualó al histórico Iván Hurtado, no podrá quedarse en soledad con ese récord. De todos modos, sigue estirando su ventaja como máximo goleador de la competencia (36 tantos) y líder de la presente edición con 8.

Con información de TyC Sports