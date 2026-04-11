El premio mayor del Patagonia Run se quedó en Neuquén: Sergio Pereyra volvió a ganar las 100 millas

El año pasado era el gran favorito y campeón defensor de las 100 millas del Patagonia Run. Pero en la edición 2025, el físico no acompañó al sueño de tetracampeón del brillante corredor neuquino. Acumuló ganas, se volvió a preparar como siempre y esta vez se le dio: Sergio Pereyra fue el primer corredor de las 100 millas en cruzar el arco de llegada, este sábado en la Plaza Central de San Martín de los Andes.

El neuquino, nacido en Zapala y residente hace varios años en Junín de los Andes, se quedó por cuarta vez con las 100M, ya que había vencido en el 2021, 2023 y 2024, siendo el máximo galardonado en esta distancia, que forma parte del festival de PR desde 2018. El primer ganador en esta especialidad del ultra trail fue el neuquino Gustavo Reyes.

Pereyra posa con la medalla y los organizadores de la prueba.

El ganador empleó un tiempo de 20h28m21s, aventajando por 12m41s a Fernando Mendieta, jujeño que hace 10 años reside en Mendoza, quien peleó con Pereyra kilómetro a kilómetro por la supremacía de la carrera. «Me costó los primeros 50 kilómteros de carrera. Recién después del PAS Gimnasio me sentí a pleno. Recuperé mi ritmo, metí varios cambios de ritmo y le pude sacar una pequeña diferencia a Fernando. Ha sido un circuito muy duro, con muchas subidas de entrada, pero fue una gran carrera la que armamos», declaró el ganador sobre su lucha por el primer lugar con Mendieta.

Sergio Pereyra y Fernando Mendieta, los dos primeros de las 100M.

Tercero finalizó el uruguayo Maxi Vázquez, el ganador del año pasado en esta distancia, con un tiempo de 21h12m41s. Dos compatriotas más lo siguieron en el clasificador: cuarto terminó Alberto González y quinto Gonzalo Izaurralde. Sexto finalizó el corredor de El Bolsón, Maxi López, quien el año pasado había terminado segundo.

Fernando Mendieta, al momento de cruzar el arco de llegada en el centro de San Martín.

La otra carrera ultra que finalizó este sábado antes del mediodía, fueron los 110K, que habían largado anoche desde el Regimiento de Caballería. Esta vez la victoria quedó en casa porque el ganador fue Benjamín Delía Gregory, que ya había ganado los 10K, el miércoles pasado en el primer día de competencia.

Benja se hidrata de manera muy particular, luego de ganar los 110K.

«Estoy muy contento de que dos distancias de Patagonia Run se hayan quedado en San Martín, pone el valor del deporte que se practica en nuestra ciudad. Todo queda en casa», aseguró el corredor local de 25 años a Río Negro, apenas finalizó la carrera. «Es la primera vez que corro dos distancias, una corta y una larga, en tan pocos días pero me gusta correr 10K y después una distancia larga», agrega Benjamín, que desde hace 8 años practica trail. «La montaña forma parte de mi vida».

*Nota en desarrollo