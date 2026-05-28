Fuerte choque entre dos autos en San Martín de los Andes: hay personas heridas

Este 28 de mayo se registró un fuerte choque en la ciudad de San Martín de los Andes. El siniestro ocurrió cerca del mediodía y, según lo informado, varias personas heridas fueron trasladadas al nosocomio local.

Fuerte choque y varios heridos en San Martín de los Andes

El episodio se registró cerca del mediodía y se ubicó en la subida al barrio Los Radales que se encuentra en el margen este de la Ruta 40, cerca del ingreso a la ciudad turística.

Medios locales informaron que el impacto ocurrió entre dos vehículos, Peugeot 205 y un Fiat Siena . Como resultado del siniestro, al menos cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital local. Por el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Intervinieron en el hecho personal de la Policía, Bomberos y de Salud.