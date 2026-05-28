Intenso operativo en los ríos de Neuquén este jueves 28: buscan a un hombre que desapareció hace una semana

Un intenso operativo de búsqueda se lleva a cabo en los ríos de Neuquén. Las autoridades intentan localizar a un hombre que fue vistopor última vez el pasado miércoles 20 de mayo.

Según informó a Diario RÍO NEGRO el jefe del departamento de Seguridad Personal, comisario Juan Barroso, los rastrillajes se realizan desde a la altura del barrio Sapere hasta el puente carretero que une con Cipolletti, sobre los ríos Neuquén y Limay.

En las tareas de búsqueda interviene la Fiscalía de Homicidios, la Comisaría Primera de la Policía de Neuquén y personal de bomberos y del SIEN. Los trabajos se llevan a cabo por tierra, por agua con buzos y embarcaciones, y por aire a través de drones.

Quién es el hombre buscado en los ríos de Neuquén

La Policía informó que la persona se trata de Héctor Lucas Llamani, un hombre de 32 años que fue visto por última vez el pasado miércoles 20 de mayo en la intersección de las calles Carlos Consentino y Gazari Rufino.

El hombre es de nacionalidad argentina y es de tez trigeña, mide 1,72 metros, de contextura delgada, cabellos cortos y ojos marrones.

Según precisó el comisario inspector, la denuncia por su desaparición se realizó este lunes 25 de mayo, debido a que la madre reportó su ausencia.

Una vez que iniciaron los rastrillajes, un amigo del hombre confesó que la última vez que lo había visto fue el pasado 20 de mayo, cuando ambos participaron de un intento de robo en una camioneta en el barrio Sapere.

Según su relato, el propietario alertó la situación, lo que obligó a una rápida fuga del lugar. Durante los rastrillajes, el dueño del vehículo informó a la Policía que siguió al hombre hasta la zona del río, cuando el perseguido se desprendió de una caja con sus pertenencias y se dirigió hacia el agua.

Foto: Gentileza.

Otro testigo que estaba pescando comentó que vio el momento en el que se sumergió, volvió a salir y después se perdió.

Las autoridades indicaron que, además de que no sabía nadar, el río contaba con mucho caudal en ese brazo en el momento de la persecución. A esto, también advirtieron las bajas temperaturas del agua.