Reabren el convenio colectivo para más de 3.800 estatales en Neuquén: las áreas alcanzadas

La medida surgió por la decisión del gobernador, Rolando Figueroa, de revisar y actualizar los convenios colectivos existentes. Foto: gentileza.

El gobierno de Neuquén llevó adelante este miércoles la reapertura de la negociación paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo de los agentes englobados en los términos de la Ley 3.373.

La convocatoria alcanzó al personal de la Administración Centralizada y Descentralizada, Entes Autárquicos de la Administración Pública Provincial no convencionados, Comisiones de Fomento y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), abarcando aproximadamente a 3.800 trabajadores estatales.

Desde la provincia aseguraron que esta medida surgió por la decisión del gobernador, Rolando Figueroa, de revisar y actualizar los convenios existentes en cada sector estatal.

Pablo Castillo, subsecretario de Trabajo, explicó a Diario RÍO NEGRO que el encuentro tuvo como objetivo repasar el Convenio Marco General.

«Es uno de los convenios más nuevos que tenemos»

«Es uno de los más nuevos que que ha tenido la provincia, terminó de reglamentar los derechos de los trabajadores que no estaban en otros convenios colectivos de trabajo«, detalló.

El acto se realizó en la sede de la subsecretaría de Trabajo de la provincia y estuvo encabezado por el funcionario junto con representantes sindicales de ATE y UPCN.

Durante el encuentro se comunicó el inicio del proceso de negociación colectiva y la conformación de la Comisión Paritaria Sectorial, que tendrá a su cargo el análisis y la eventual modificación del convenio vigente.

«Se empezó a ordenar quiénes son los titulares, quiénes son los suplentes, también damos las pautas de cómo se van a ir trabajando las distintas comisiones. Se buscó formalizar el proceso», precisó Castillo.

El secretario adelantó que tras el encuentro de ayer se estableció que la próxima reunión paritaria será el 3 de junio en la que «se empezará a trabajar exclusivamente en el convenio«.