Foro del PRO: Mauricio Macri sentó a los legisladores de cara a las elecciones 2027

El ex presidente Mauricio Macri encabezó este jueves una reunión con legisladores provinciales del PRO en la sede partidaria de Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de reactivar el Foro Federal de Legisladores Provinciales y avanzar en un reordenamiento interno del espacio a nivel nacional.

La iniciativa también buscó recuperar protagonismo frente al crecimiento de La Libertad Avanza y las negociaciones abiertas hacia 2027.

El movimiento impulsado por Macri se dió en paralelo a una serie de reuniones políticas que el ex mandatario mantiene con gobernadores radicales y dirigentes de otros espacios.

La semana próxima, el ex presidente viajará a Santa Fe para reunirse con el gobernador radical Maximiliano Pullaro, en el marco de una agenda que apunta a consolidar acuerdos y fortalecer vínculos opositores.

Mauricio Macri inició un Foro de Legisladores: los motivos del evento

El encuentro reunió a referentes partidarios de distintas provincias y tuvo como eje principal la construcción de una mesa de coordinación legislativa que permita fortalecer la presencia territorial del PRO en medio de las tensiones políticas y electorales que atraviesa el espacio.

Durante la jornada, participaron dirigentes nacionales y provinciales vinculados al macrismo, mientras que el diputado nacional y secretario general del partido Fernando de Andreis fue uno de los principales oradores junto a Macri.

En la jordana, cada jefe de bloque provincial expuso la situación política de su distrito y las estrategias legislativas locales.

Algunos de los miembros que formaron parte de la reunión son:

Silvia Lospennato

Darío Nieto

Laura Alonso

Waldo Wolff

Rocío Figueroa

Patricia Glize

Ignacio Parera

Agustín Forchieri

María Sotolano

Rita Salaberry

Natalia Blanco

Leticia Bontempo

Martín Endere

Pablo Petrecca

Alex Campbell

Guillermo Montenegro

Entre otros

Mauricio Macri inició un Foro de Legisladores: los miembros de Río Negro y Neuquén que estuvieron presentes

En el caso de Río Negro, uno de los nombres con peso dentro del armado partidario es el legislador y dirigente rionegrino Juan Martín, quien anteriormente presidió el Foro Federal de Legisladores Provinciales cuando el espacio tuvo actividad hasta 2023. El dirigente mantiene cercanía con Macri y forma parte de los sectores que buscan sostener la identidad del PRO en la provincia.

La situación del PRO rionegrino atraviesa un contexto de internas y reacomodamientos políticos, especialmente luego de los acercamientos de algunos sectores hacia La Libertad Avanza. En las últimas semanas surgieron diferencias internas vinculadas a la conducción partidaria y al futuro de las alianzas provinciales, en medio de un escenario donde el macrismo busca recuperar volumen político.

En Neuquén, dirigentes alineados con el PRO también siguieron de cerca el encuentro nacional en un contexto donde el partido intenta mantener presencia dentro de un escenario político provincial fragmentado.

Por la provincia estuvieron presentes Verónica Lichter, Damián Canuto, Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulian. El espacio fue articulado con sectores aliados y evaluando estrategias para conservar representación legislativa y presencia territorial de cara a las próximas elecciones.

En declaraciones previas al encuentro, Macri aseguró que el objetivo es “Lograr que esta vez el cambio sea indestructible”, en referencia al futuro político del país y al rol que pretende ocupar el PRO dentro de la oposición nacional. Mientras continúan las especulaciones sobre una posible candidatura en 2027, el ex presidente buscará volver a posicionar al partido amarillo como un actor central del escenario político argentino.

Con información de Infobae