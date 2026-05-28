La obra eléctrica que proyectan en Río Negro y potenciaría el desarrollo agrícola de 13.000 hectáreas

El Gobierno de Río Negro avanza con un proyecto de infraestructura eléctrica considerado estratégico para el desarrollo productivo de la provincia. Se trata de la obra El Solito – Negro Muerto, una iniciativa que apunta a ampliar la disponibilidad energética en una región con fuerte potencial agrícola y ganadero.

La propuesta fue presentada en una nueva instancia de consulta pública del Programa de Desarrollo Rural de Río Negro, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La obra busca acompañar el crecimiento de nuevas áreas bajo producción y mejorar las condiciones para la incorporación de tecnología y el desarrollo rural en el valle.

Cómo será la obra eléctrica El Solito – Negro Muerto en Río Negro

El proyecto contempla la construcción de una red eléctrica de distribución en 33 kV en el sector denominado Negro Muerto. En una primera etapa, la infraestructura permitirá acompañar el desarrollo productivo de 13.000 hectáreas.

La traza del electroducto tendrá una extensión total de 32,2 kilómetros de línea de media tensión e incluirá el cruce del río Negro en doble terna. Además, se prevé la instalación de siete subestaciones transformadoras de 1.600 kVA cada una, alcanzando una potencia instalada total de 11.200 kVA.

Fuente: Gobierno de Río Negro.

Desde el punto de vista técnico, la obra comprenderá distintos tramos de tendido eléctrico. Habrá un sector subterráneo desde la estación transformadora El Solito, líneas rurales de media tensión, un cruce aéreo sobre el río Negro y la extensión final hacia los establecimientos productivos de la zona.

Según destacaron desde el Gobierno provincial, la iniciativa busca generar mejores condiciones para el trabajo rural y potenciar nuevas actividades económicas en una región considerada clave para el crecimiento agropecuario.

La inversión millonaria que apunta a fortalecer la producción rural en el norte de la Patagonia

La inversión estimada para concretar el proyecto asciende a US$8.428.135. El presupuesto incluye el tendido eléctrico, el cruce del río, la infraestructura rural complementaria, los centros de transformación y las tareas de mensura.

Campo de trigo en Negro Muerto, la zona beneficiada por la obra de electrificación. Foto: archivo Juan Thomes.

La obra forma parte del Programa de Desarrollo Rural que impulsa Río Negro con financiamiento internacional y que apunta a fortalecer obras vinculadas al riego, la electrificación rural y la gestión del riesgo agropecuario.

Con esta infraestructura, la Provincia busca preparar nuevas zonas para el crecimiento productivo y mejorar la competitividad del sector agropecuario. El objetivo oficial es consolidar un esquema de planificación e inversión que permita ampliar la superficie productiva y generar condiciones para el desarrollo de distintas economías regionales.

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