Etiquetado frontal: la oposición sospecha que el Gobierno busca impulsar el consumo con la derogación

La intención del Gobierno nacional de derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS), conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal, comenzó a generar cuestionamientos en distintos sectores políticos y profesionales de la salud.

El proyecto para derogar el etiquetado frontal abre un fuerte debate

La iniciativa, que ya ingresó al Senado, despertó preocupación entre nutricionistas y también entre dirigentes de la oposición y espacios dialoguistas, que interpretan que el objetivo central de la medida sería intentar impulsar el consumo en medio de la caída de la actividad económica.

El proyecto oficialista propone modificar aspectos centrales de la Ley N°27.642, entre ellos la eliminación de los sellos octogonales negros de advertencia en alimentos y bebidas y la flexibilización de las restricciones vinculadas a estrategias de marketing dirigidas a niños y adolescentes.

Mientras en la Cámara alta todavía no se convocó a una primera reunión de comisión para discutir el texto, en distintos despachos comenzaron las evaluaciones políticas sobre el impacto de una eventual derogación. Aunque algunos legisladores optaron por mantener silencio hasta conocer más detalles del debate parlamentario, otros ya expresaron reparos sobre el alcance de la iniciativa impulsada por la Casa Rosada.

En ese contexto, referentes de sectores aliados e incluso dirigentes vinculados al peronismo y al kirchnerismo coincidieron en que la propuesta tendría como principal finalidad mejorar las ventas de productos masivos. “Toda ley es perfectible y sobran ejemplos en diferentes gobiernos. Quitarlo por completo está atado a una única explicación: liberar la supuesta carga negativa de los octógonos para ver si, de esa manera, levantan ventas hoy por el piso”, señaló un referente kirchnerista en declaraciones a Infobae.

La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada en 2021 con el objetivo de brindar información clara y visible sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en productos industrializados. Además de los sellos de advertencia, la normativa estableció limitaciones a la publicidad orientada a las infancias y reguló la presencia de determinados productos en entornos escolares.

Desde el ámbito de la nutrición, distintas organizaciones profesionales manifestaron preocupación ante la posibilidad de eliminar el sistema de advertencias. Especialistas sostienen que los sellos constituyen una herramienta de salud pública respaldada por evidencia científica y organismos internacionales, ya que permiten a los consumidores identificar de manera rápida productos con perfiles nutricionales críticos.

El proyecto para derogar la ley lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que el sistema actual genera situaciones en las que “alimentos tradicionalmente incorporados dentro de patrones aceptados resultan alcanzados por advertencias equivalentes a las aplicables a productos de muy distinta composición nutricional”.

Según argumentó la Casa Rosada, la derogación apunta a avanzar hacia “un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional”, con el objetivo de compatibilizar la protección de la salud pública con “el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”.