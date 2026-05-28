Caos en Roca: chocó contra una comisaría, amenazó con una bomba y ahora lo vinculan con otro hecho grave

Las instalaciones de la comisaría Tercera sufrieron daños en su fachada tras el intento del automovilista por irrumpir en el edificio. Foto Juan Thomes.

Una secuencia de eventos violentos y dramáticos conmocionó a Roca durante la madrugada de este jueves. Todo comenzó con un siniestro vial que escaló con un ataque deliberado contra la comisaría Tercera y culminó en un operativo de seguridad ante una amenaza de bomba que resultó ser falsa. Sin embargo, las primeras tareas de investigación revelaron que podría estar relacionado con un incendio intencional y el secuestro de armamento.

El episodio central se registró alrededor de las 00:30 en la sede policial ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento. Allí, un hombre a bordo de un Volkswagen Golf de color gris intentó ingresar con el vehículo al interior de la unidad policial tras realizar una maniobra brusca en «U». A pesar de su insistencia, un cartel institucional recientemente instalado en el frente de la comisaría actuó como barrera física, impidiendo que el auto atravesara la entrada principal.

Ataque a la comisaría Tercera y amenaza de bomba

El conductor, que se encontraba en un estado de extrema alteración, no desistió tras el primer impacto. Según relató el comisario Leandro Sandoval, jefe de la unidad, el sujeto «se ensañó, tuvo como tres oportunidades, realizó marcha atrás y quiso ingresar a toda costa dentro de la unidad». Ante la imposibilidad de entrar, y mientras el personal policial procedía a su reducción, el hombre aseguró a gritos que transportaba un artefacto explosivo dentro del habitáculo.

Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad para estos casos, lo que generó un clima de tensión absoluta en el centro de la ciudad. Se dio intervención al personal especializado en explosivos, a los Bomberos Voluntarios, al Gabinete de Criminalística y al personal de salud del Siarme. Tras una minuciosa inspección del rodado, los especialistas descartaron la presencia de una bomba, confirmando que se trataba de una falsa alarma generada por el conductor.

Un raid que incluyó un choque previo y lesiones

La reconstrucción de los hechos permitió determinar que el ataque a la comisaría no fue el primer incidente de la noche. Minutos antes, el mismo Volkswagen Golf había protagonizado un siniestro vial a pocas cuadras. De acuerdo con el reporte policial, el conductor atropelló a una mujer que circulaba en una motocicleta de 110cc.

El altercado comenzó en la intersección de Sarmiento y Tucumán, donde el vehículo rozó por primera vez a la motociclista, dañando los plásticos de su unidad. Lejos de detenerse, el hombre continuó la persecución hasta avenida Roca y 25 de Mayo, donde volvió a encerrar a la mujer, provocando su caída y causándole lesiones que, afortunadamente, fueron calificadas como leves.

Conexión con un incendio y secuestro de armas

Mientras la policía trabajaba en la comisaría Tercera, otro equipo de emergencia intervenía en un incendio de vivienda sobre la calle Libertad, cerca de la calle Las Heras, en jurisdicción de la comisaría 21. Las investigaciones posteriores confirmaron que este siniestro estaba directamente relacionado con el detenido. Se trataba de la vivienda de una familiar y, tras el trabajo de dos dotaciones de bomberos para controlar las llamas, el Gabinete de Criminalística realizó hallazgos de relevancia para la causa,.

En el inmueble afectado, la policía procedió al secuestro de «elementos relacionados con armas de fuego, además de documentación de interés para la investigación». Este descubrimiento motivó la apertura de una causa judicial paralela supervisada por la Fiscalía de turno.

Respecto al estado del conductor, las autoridades informaron que el test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. No obstante, su comportamiento errático y su nivel de exaltación eran evidentes.

A pesar de los daños materiales sufridos en la torre y una columna del edificio de la comisaría Tercera, el comisario Sandoval confirmó que la unidad se encuentra funcionando con normalidad. El detenido, tras ser reducido, fue trasladado al hospital local bajo custodia para una evaluación médica y psicológica.