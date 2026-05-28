Gaido logró más de 8.000 millones de superávit en las cuentas 2025 de Neuquén capital

Los números del municipio se revisaron en la comisión de Hacienda y se votarán en el recinto en junio (foto Florencia Salto)

El municipio presentó en el Deliberante la cuenta anual de inversión de 2025 con un superávit de 8.130 millones de pesos y una fuerte inversión en subsidios para el funcionamiento del transporte en Neuquén capital. La presentación de los números del Ejecutivo tuvo despacho favorable y será girado para el tratamiento en las sesiones de junio, se informó.

El presupuesto 2025 se presentó en 408.000 millones de pesos. Luego, los ingresos el año pasado llegaron a los 487.750 millones de pesos. El subsecretario de Hacienda y Planificación, Juan Dutto, presentó erogaciones de más de 479.615 millones de pesos.

El superávit quedó en 8.135 millones de pesos en 2025, que según se plantea desde la comuna, se destina a obra pública y otras políticas como el boleto estudiantil gratuito, no a cuentas corrientes.

Con despacho favorable, el expediente ingresará en la sesión del 4 de junio y se votará en la programada para el 18, donde se produce el debate de todos los bloques en el recinto.

El presidente de la comisión de Hacienda del Concejo, José Luis Artaza (Fuerza Libertaria), explicó que el municipio exhibió cuentas con el detalle de que el 51% de sus ingresos, correspondieron a recursos propios, con un notable ingreso por regalías que «superó el 89% de lo que teníamos en nuestra gestión», sostuvo Artaza.

Habrá descargos por vía digital en los juzgados de Faltas de la ciudad (foto Cecilia Maletti)

Explicó la suba en el fenómeno de Vaca Muerta. Detalló que las regalías alcanzaron en el periodo 2025 a 146.000 millones de pesos, un 29% del total de los ingresos. La recaudación municipal fue de unos 236.000 millones, la coparticipación provincial de 117.000 millones y la federal llegó a 37.000 millones, detalló Artaza..

Tanto la recaudación propia como la que coparticipó la provincial, creció: el balance 2025 dio 236.000 millones contra 215.000 millones del 2024 y los ingresos coparticipables provinciales fueron de 117.000 millones de pesos contra 95.000 millones del anterior periodo. La coparticipación nacional, se mantuvo en los mismos valores.

«Concretamente se siguió el mismo esquema anterior en porcentajes de gasto de personal, bienes y servicios: se incrementó bienes de capital (obra pública, equipamiento informático, vial, mobiliario urbano y de oficina) y prácticamente se mantuvo en un presupuesto de cuatro patas, con personal y las transferencias», sostuvo.

Artaza, ex secretario de Hacienda de la comuna durante la gestión del intendente Horacio «Pechi» Quiroga, sostiene que en anteriores gestiones el presupuesto se dividía en tercios: obra pública y servicios, personal y funcionamiento.

Comparó ese esquema con el gasto del MPN en «cuatro patas», con un cuarto ítem de importancia para el gasto en transferencias -subsidios- que llegó a 70.649 millones de pesos, de los cuales unos 60.000 se destinan al funcionamiento del transporte público.

La recaudación por tasa vial y la tasa CAN

El informe de la recaudación de la tasa vial, para compensar el subsidio del transporte público, indicó que se obtuvo un fondo de 8.500 millones (se tenía presupuestado unos 5.300 millones) y la tasa CAN recaudó para el nuevo Complejo Ambiental de la ciudad, unos 4.500 millones en 2025.

«Es una buena recaudación en los niveles de actuales, el gasto sigue constante en personal, bienes y servicios y obra pública: las transferencias (subsidios) no deberían seguir creciendo, pero el hecho de tener un superávit en el orden de los 8.000 millones de pesos es muy importante para afectar a la obra pública, opinó Artaza.