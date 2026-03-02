El primer pedido de Chacho Coudet como director técnico de River

Cada vez falta menos para que Eduardo Coudet se convierta en entrenador de River. La dirigencia aceleró en las últimas horas, luego de la partida de Marcelo Gallardo, y en una de las tantas charlas, se conoció el primer pedido de Chacho. El Millonario tiene doble cupo de refuerzos, por la lesión de Juan Carlos Portillo y la venta de Matías Galarza Fonda, y ya se sabe cuál es uno de los puestos a cubrir.

Coudet dirigirá la práctica de Deportivo Alavés de este lunes y se despedirá de sus jugadores. Al mismo tiempo, River enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza con Marcelo Escudero en el banco de suplentes. Se estima que el Chacho arribará a Buenos Aires entre miércoles y jueves y su estreno como DT del Millonario sería el jueves 12 de marzo ante Huracán en Parque Patricios.

¿Cuál es el puesto a reforzar?

Eduardo Coudet irá en búsqueda de un arquero para reforzar al Millonario. La intención es contratar a un futbolista de experiencia, para suplir a Franco Armani, que sufre problemas físicos, apenas jugó 45 minutos en el año (ante Vélez) y a los 39 años, está en la etapa final de su carrera.

Como el cipoleño Ezequiel Centurión también sufre con las lesiones, la única opción es sostener a Santiago Beltrán, que tuvo buenos rendimientos, pero todavía es muy joven. Por eso, Chacho insistirá por el arribo de otro arquero.

La fecha límite para inscribir a los refuerzos es el 10 de marzo y se vienen horas de negociaciones. Primero, para sellar el acuerdo y poner la firma en el contrato de Coudet, después ir por el arquero y finalmente ver si se usa el otro cupo. Aunque no se filtró información, ese lugar podría ser para un 9, pero el nombre, como el del arquero, está bajo siete llaves.