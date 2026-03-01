River visita a Independiente Rivadavia y Escudero mete mano en el equipo: formaciones, hora y TV

La última vez que se enfrentaron fue por las semifinales de la Copa Argentina 2025: fue empate en tiempo regular y la Lepra se impuso desde el punto penal. (Clarín Fotografía)

A la espera de la llegada de Eduardo Coudet al país, prevista para el jueves 4 de marzo, Marcelo «Pichi» Escudero tomó las riendas del primer equipo de River Plate y este lunes tendrá su primer —y también último— desafío como entrenador interino. Desde las 21:30, el Millonario visitará a Independiente Rivadavia por la fecha 8 del Torneo Apertura.

River viene de vencer a Banfield en el Monumental, en lo que fue la despedida de Gallardo. A pesar del triunfo, varios jugadores quedaron bajo la lupa de los hinchas por sus rendimientos y estarán obligados a levantar el nivel en Mendoza, antes de la llegada del nuevo entrenador.

Para este difícil compromiso, Escudero no planea realizar demasiadas modificaciones y repetiría una formación similar a la del último encuentro. Si bien el equipo no brilló, superó al Taladro y cortó una racha de tres derrotas consecutivas (Tigre, Argentinos y Vélez).

Por el momento, Escudero solo tendría definida una variante: Facundo González, quien debutó en Primera el miércoles, le dejaría su lugar a Matías Viña o Marcos Acuña, decisión que dependerá del estado físico del campeón del mundo. El juvenil no tuvo un gran partido y la modificación estaría vinculada a la presencia de Sebastián Villa, el As de Espadas de la Lepra.

Quien gane la pulseada en el lateral izquierdo acompañaría a Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero en defensa. En el arco, Santiago Beltrán volverá a ser titular, ya que Franco Armani aún no se recuperó de su lesión.

En el mediocampo, el Pichi dispondría de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván, mientras que en la delantera Sebastián Driussi sería acompañado nuevamente por los juveniles Joaquín Freitas e Ian Subiabre, figuras en el último triunfo ante Banfield.

Una parada díficil

Independiente Rivadavia será un rival exigente para River. En una temporada histórica para la Lepra —que disputará su primera Copa Libertadores— el equipo mendocino es además puntero de la tabla anual.

Con siete partidos jugados, el conjunto dirigido por Alfredo Berti suma 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota. El pasado miércoles igualó 1-1 ante Racing en el Cilindro, en un encuentro que dejó sabor amargo: la Academia lo empató sobre el final y con un jugador menos.

De todos modos, Berti repetiría el mismo once para enfrentar a River, con la intención de sumar otros tres puntos clave y mantenerse como líder tanto de la Zona B como de la tabla anual.

Formaciones, hora y TV

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández, Jose Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori y Sebastían Villa. DT: Alfredo Berti

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas..

Hora: 21:30.

Estadio: Bautista Gargantini.

Árbitro: Facundo Tello.

TV: ESPN Premium.