El Puma Martínez se juega tres coronas ante Jesse Rodríguez: cómo ver la pelea del sábado

Este sábado, desde las 21 (hora argentina), Fernando “Puma” Martínez (18-0-0, 9 KOs) afrontará una pelea tan histórica como compleja ante Jesse “Bam” Rodríguez (22-0-0, 15 KOs) en Riad, Arabia Saudita, donde estarán en juego los títulos AMB, CMB y OMB de la categoría supermosca (115 libras / 52,5 kg).

Rodríguez, nacido en San Antonio, Texas, es el dueño de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Martínez, por su parte, llega como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Quien se imponga reunificará las tres coronas y quedará a un paso del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en manos del mexicano Wilberto García Pérez.

Además de los títulos, estará en juego la supremacía de la categoría. El estadounidense, de 25 años, mide 1,63 metros, mientras que el argentino, de 34, tiene una altura de 1,57. A favor de Martínez, Rodríguez nunca peleó fuera de Estados Unidos. El Puma, en cambio, acumula experiencia internacional y viene de defender con éxito su título AMB en Japón, donde en mayo venció por puntos al local Kazuto Ioka.

Cómo ver la pelea

El combate se realizará este sábado en el ANB Arena, con capacidad para 8.000 espectadores, y será televisado exclusivamente por DAZN. El costo para ver el evento en Argentina es de 25 dólares.

El duelo entre Martínez y Rodríguez será parte de una cartelera encabezada por el combate estelar entre David Benavidez y Anthony Yarde.

Cartelera completa