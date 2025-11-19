La historia del Puma Martínez, el boxeador argentino que quiere hacer historia

El Puma Martínez tendrá la pelea más importante de su carrera en Arabia Saudita.

Fernando «Puma» Martínez tendrá la pelea más importante de su carrera como boxeador este sábado en Arabia Saudita. Enfrentará al estadounidense Jesse «Bam» Rodríguez en un combate que unificará tres títulos en la categoría supermosca.

El nortemericano es dueño de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) mientras que el argentino llega como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Es el único boxeador nacional que actualmente es campeón del mundo. Los dos llegan invictos ya que Rodríguez tiene un récord de 22-0-0 con 15 KOs y Martínez lleva un registro de 18-0-0 con 9 triunfos por KO.

A sus 34 años, el «Puma» tendrá una oportunidad inmejorable en su carrera este sábado. El boxeador nació en una familia humilde y se crió junto a sus once hermanos en un conventillo de La Boca.

El Puma Martínez le agradece a la gente por la difusión de su pelea 🥊🇦🇷



"Si los medios no quieren difundir, lo que ustedes están haciendo muestra que la Argentina unida es grande"

Entrena boxeo desde los 11 años, acompañado por su padre. Todavía entrena en el mismo cuartel de bomberos del barrio.

En 2017 empezó su carrera profesional y nunca perdió. Logró el título Silver del CMB en Sudáfrica y luego fue campeón mundial por la FIB al derrotar al filipino Jerwin Ancajas en Las Vegas.

Este año, dejó vacante ese cinturón para pelear con el japonés Kazuto Ioka, a quien también venció como visitante en Japón en un triunfo inolvidable. Se recuperó de una caída y ganó por puntos en un fallo unánime.

«Sé del compromiso que tengo, sé que puedo romper todos los récords y traerle esa alegría a la Argentina. Sería algo único«, aseguró el «Puma».