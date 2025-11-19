Confirmado: dos jugadores de Boca se irán en condición de libres en diciembre

Frank Fabra disputó, ante Atlético Tucumán por Copa Argentina, su último partido con la camiseta de Boca.

Frank Fabra y Cristian Lema no seguirán en Boca la próxima temporada. Los contratos de ambos jugadores vencen el 31 de diciembre de 2025 y, lógicamente, la dirigencia Xeneize decidió no renovarle a ninguno.

Frank Fabra disputó su último partido el 23 de julio, cuando fue titular en la derrota ante Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. Su última convocatoria fue el 27 de septiembre, ante Defensa y Justicia.

Por su parte, Cristian Lema se entrena apartado desde el 30 de julio. Su último partido fue el 27 de octubre de 2024 ante Deportivo Riestra, cuando Fernando Gago aún era el entrenador de Boca. Su última convocatoria se dio en los cuartos de final del Torneo Clausura, ante Independiente, durante el interinato de Mariano Herrón. Lema llegó al club en enero de 2024 y se marchará en condición de libre.

Otro que se irá es Ignacio Miramón. El volante central finaliza su préstamo en diciembre y deberá volver al Lille, ya que Boca decidió no ejecutar la opción de compra de 3,5M de euros por la totalidad de su pase.

Frank Fabra, una década en Boca

El colombiano arribó al Xeneize en enero de 2016, proveniente de Deportivo Cali. En noviembre de 2022, tras consagrarse en la Liga Profesional de Fútbol, firmó su último contrato, que lo vincula hasta diciembre de este año.

Luego de su insólita expulsión ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023, nunca volvió a ser tenido en cuenta y todo indica que volverá a jugar en su país natal.