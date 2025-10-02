El Rally Regional hace escala en Catriel y hay promesa de espectáculo

El Rally Regional entra en la etapa definitoria y se viene una fecha clave de la temporada. Desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre se llevará a cabo el sexto capítulo y la prueba, denominada “Integración Catriel-25 de Mayo”, promete espectáculo en los caminos petroleros.

En las últimas horas se cerró el registro de inscriptos y serán 41 los autos que mañana a las 20 pasarán por la rampa de largada, frente a la Municipalidad de Catriel. La orgnanización corre por cuenta de ambos gobiernos y de la Asociación Deportiva Automovilística Catriel.

La lucha por el título está en su mejor momento.

El cronograma de la sexta fecha

La movida de la sexta fecha, que como siempre será fiscalizada por la Federación Regional 11 y controlada por la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), se pondrá en marcha el viernes a las 20, con el paso de los autos por la rampa.

Será un finde recargado en la ciudad petrolero, con varias actividades.

El sábado se disputará la primera etapa, llamada Miguel Debasa, que tendrá cuatro pruebas especiales y un total de 189,2 kilómetros (44.4 con 144.8 de enlaces). El domingo será el turno para la segunda, denominada Hugo Hernández, con otras cuatro PE, aunque más corta (73, con 45,4 más 27.6).

Un fin de semana muy movido

De manera simultánea con la fecha del Rally Regional, Catriel tendrá un fin de semana a full, porque el domingo se llevará a cabo el Desafío a la Tierra Petrolera de trail running, que se transformó en un clásico del calendario.

Y en el medio, el sábado desde las 19 hasta las 24, el público que copará la ciudad rionegrina tendrá la chance de pasear por la peatonal, que tendrá artesanos, comerciantes y diferentes espectáculos culturales.